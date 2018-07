Kürzungen bedrohen Projekte der Freiwilligen in Uganda

Seit mehr als drei Monaten engagiert sich die Weingartnerin Alexandra Singpiel in Ostafrika. Im zweiten Teil ihres Reisetagebuchs schreibt die 20-Jährige über die Fortschritte mit der Kräutergruppe, über den Aufbau eines Lernzentrums mit Bibliothek, über die Teinahme an Videokonferenzen und über Budgetkürzungen im entwicklungspolitischen Freiwilligendienst.

„Nach langer Zeit melde ich mich aus dem Busch zurück – hier vergeht die Zeit wie im Fluge und ich kann es kaum glauben, aber es sind schon drei Monate vergangen, seit ich am Bahnhof Ravensburg in den Zug gestiegen bin. Der Alltag hat Einzug gehalten im Busch, die Arbeit mit meiner Kräutergruppe schreitet weiter voran, und ihr Wunsch einen kleinen Laden im rund sieben Kilometer entfernten Dorf zu eröffnen nimmt Gestalt an, auch wenn sie noch einen weiten Weg vor sich haben. Ich versuche durch Recherchen zum Thema Verpackungen, Fundraising und ein bisschen Projektplanung unter die Arme zu greifen. Wenngleich natürlich mein Anliegen ist, dass möglichst viel von den Mitgliedern selbst erledigt wird, da ich bekanntlich nach einem Jahr gehen werde, das Projekt jedoch nachhaltig funktionieren soll. Überdies werden wir in den nächsten Tagen bei uns auf dem Gelände ein Zentrum eröffnen, in dem Schulungen zu Ernährung, Familienplanung und viele andere Ereignisse stattfinden werden.

Gleichzeitig bin ich dabei in unserem Büro ein kleines Lernzentrum mit Bibliothek zu eröffnen, da wir unglaublich viel Lektüre zu allen nur denkbaren Themen von Bienenzucht über Komposttoilette und nachhaltige Landwirtschaft bis hin zu Projektmanagement haben, die leider bisher im Regal verstaubte.

Außerdem habe ich dank meiner Schwester, die an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten Grundschullehramt studiert, einen sehr umfangreichen Lehrplan und Anregung für Unterrichtsideen erhalten und werde damit endlich in den nächsten Wochen mit dem Unterricht loslegen können. Vieles geht hier leider langsamer voran als man sich oft wünscht und so ging das Schulprogramm in den letzten Wochen unter, da mein Chef auf Konferenzen in aller Welt war und meine Kollegin Marina und ich solange als seine Vertretung von einem offiziellen Projekttreffen zum nächsten fahren durften.

So bekam ich einmal die Chance, an einer sechsstündigen Videokonferenz teilzunehmen, bei der verschiedene afrikanische Länder sich mit der Weltbank in Washington D.C. über ein Programm austauschten, bei dem es um die Reduzierung von Emissionen und den Kampf gegen Abholzung der Wälder ging. Leider hat Uganda in den letzten Jahrzehnten einen Großteil seiner Waldfläche verloren, und immer noch werden ganze Gebiete an Privatunternehmer verkauft, die aus der Abholzung folglich Profit erzielen – ohne Rücksicht auf die Umwelt.

Vielleicht hat der eine oder andere in den vergangenen Wochen die Debatte um das „weltwärts“- Programm verfolgt: Das Budget für den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst ist um elf Millionen Euro gekürzt worden, was zur Folge hat, dass einige junge Menschen, die im Spätsommer in alle Welt ausreisen wollten, keine Fördermittel mehr bekommen und somit zu Hause bleiben müssen.

Auch ich kann die mehr oder weniger direkten Auswirkungen der Politik der Bundesregierung hier spüren: Dank der Kürzung können im Sommer nur drei neue Freiwillige auf die momentan acht Stellen meiner Entsendeorganisation in Uganda nachrücken. Und das heißt, dass eventuell Projekte wie das einer Mitfreiwilligen, die mit Frauen Schmuck und Cremes herstellt, nicht wieder besetzt werden können.

Natürlich ist zu hoffen, dass das Projekt auch mit deutlich weniger Unterstützung weiterläuft, aber oftmals fehlt den Mitgliedern schlicht und einfach die Zeit sich voll und ganz dem Projekt zu widmen und es braucht mehr als einen starken Willen, neben Feld und Familie ein Projekt zu koordinieren, Förderanträge zu schreiben und sich um Vermarktung zu kümmern. Aber gut, noch ist es ein Weilchen bis zu unserer Abreise und wer weiß, was bis dahin noch alles geschieht… Wenn man eines in Afrika lernt, dann nicht zu weit voraus zu planen, da Pläne mit absoluter Sicherheit mehr als nur einmal der Situation angepasst werden müssen!

Damit möchte ich heute enden und mich herzlich bei allen Förderern bedanken, die mich bei dieser einzigartigen Erfahrung unterstützen.“