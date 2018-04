Körperverletzung: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall am Freitagabend in Weingarten wegen Körperverletzung. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Freitag gegen 18.25 Uhr in einer Parkanlage in der Kornblumenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener und einem 22-jährigen Mann. Der 22-jährige Mann wurde eigenen Angaben zufolge von Personen aus der Gruppe beleidigt und von einem jungen Mann in den Bauch getreten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 803-6666 in Verbindung zu setzen.