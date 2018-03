„Käse, du weißt es nicht – aber ich liebe dich“

Samstagabend, großer Saal im Weingartener Kulturzentrum Linse, handgemachtes Theater. Und es sitzen nur 30 Menschen im Publikum. Dabei gibt das Programm „short; vier Happen Leben“ von „Rosalinde Zack“ eine Menge her. Sofern man die Ankündigung gelesen und sich so richtig auf die dadaistische Darstellung der durchaus philosophischen Weltanschauung der beiden Schwestern Zita und Renate Steinle eingelassen hat.

Da sitzen sie nun, auf hölzernen Barstühlen, barfuß, schütteln rote Kissen aus. Alles ist still. Was zuerst wie Pantomime wirkt, das geht bald über in ein Summen, aus dem ein Kanon wird, der schließlich Frau Rettich und ihren kackenden Waldi besingt. Dann kräht eine der beiden Schwestern lauthals „Runter vom Gehweg“. Kurz darauf rotzt sie auf die Straße. Das Geräusch so echt, wie bei unanständigen Männern, die „einen Grünen hochholen“. Wer nun das Programm von „Rosalinde Zack“ nicht im Kopf hat, der mag an dieser Stelle zum ersten Mal fragend die Augen verdrehen. Dabei sind wir mitten drin im ersten Happen Leben, den die Steinle-Schwestern mit „Im Hochhaus“ überschrieben haben. Ein Leben aus der Sicht von Frau Mayer und Frau Müller, Perspektive Fensterbrett.

Im zweiten Happen nähern sich die beiden dem Begriff „Glück“. Bei diesem mentalen Ausflug geben sich die Hoffnung und der Verstand ständig die Hand, die eine genährt von Frau Fantasie, der andere verlässlich mundtot gemacht. Und beim Extrahieren der Essenz aus „Hans im Glück“, da kommen die Beiden auch nur auf die Formel „Hans trinkt am Brunnen, Stein fällt hinein – man möchte einfach Scheiße schrei‘n“. Weitaus lustiger, ja gerade amüsant, geben sich Zita und Renate Steinle nach der Pause. Als Gaunerpärchen, bei „Der Alleingang“, mit angeklebtem Plastikschnurrbart, der bei jedem Atemzug vibriert.

Unfug mit Zuckerguss

Und geatmet werden muss viel, wenn die beiden Ganoven in sich selbst strangulierenden Halbsätzen ihre „Operation Hase“ bequatschen. Der letzte Happen schließlich, der mit „Vom Fuchs und dem Raben“ überschrieben ist, der gipfelt in so schönen Sätzen wie „Käse, du weißt es nicht – aber ich liebe dich“, auf den eine Aufzählung leckerer Käsesorten folgt, von A wie Appenzeller über L wie Limbuger bis hin zu T wie Tilsiter. Und wenn sich das nun liest, wie eine Aneinanderreihung abstruser Gedanken, dann trifft das ziemlich genau den Nerv des Abends. Mit dem Unterschied, dass eben nur die Steinle-Schwestern harschen Unfug mit philosophischem Zuckerguss überziehen können. Gesummt, geträllert und gesungen – astrein, wie man es von „Rosalinde Zack“ auch kennt.