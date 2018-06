Juniorinnen kämpfen um den Aufstieg

Der TV Weingarten nimmt mit zwei weiblichen Jugendteams den Sprung auf Verbandsebene ins Visier. Nach den Vorqualifikationen haben sowohl die C-Juniorinnen (Jahrgang 2004/05) als auch die B-Juniorinnen (2002/03) des TVW die Chance, sich für die Leistungsligen im Handballverband Württemberg (HVW) zu qualifizieren. Beide Mannschaften wurden in der Vorqualifikation im Bezirk Bodensee zweitbeste Mannschaft ihres Jahrgangs.

Am Samstag haben die Weingartener C-Juniorinnen im ersten von zwei Qualifikationsturnieren den Heimvorteil. Gegen den Bundesliganachwuchs von Frisch Auf Göppingen, die HSG Lauffen-Neipperg sowie den Nachrücker TG Biberach möchte sich der TVW in der Großsporthalle eine gute Ausgangsposition schaffen, bevor es eine Woche später in die Rückspiele nach Lauffen/Neckar (Bezirk Heilbronn/Franken) geht. Der Erstplatzierte der Qualifikationsgruppe erhält das Startrecht in der Oberliga, Platz zwei und drei berechtigen zur Landesliga, der Letzte fällt in den Bezirk zurück. Nach den im vergangenen Jahr gesammelten Erfahrungen sowie den Eindrücken der bisherigen Qualifikation geht Weingarten optimistisch an die Aufgaben heran. Los geht es am Samstag in der Großsporthalle um 13 Uhr.

Mit Außenseiterchancen reisen die B-Juniorinnen des TVW am Sonntag zur Qualifikation nach Schwenningen. In der Vierergruppe mit Gastgeber TG Schwenningen, den Stuttgarter Kickers sowie der JSG Neckar-Kocher berechtigen Platz eins und zwei zur Teilnahme an der Württembergliga, der Drittplatzierte muss in eine weitere Qualifikationsrunde, der Letzte tritt den Gang in die Bezirksliga an.

Gegen die in der Qualifikation zur Baden-Württemberg-Oberliga gescheiterte JSG Neckar-Kocher werden die Trauben sehr hoch hängen. Dahinter wird es laut Einschätzung der Weingartener Trainer einen Dreikampf geben. Die B-Juniorinnen des TVW haben in der Vorqualifikation schon überrascht und unter anderem den langjährigen HVW-Teilnehmer SSV Dornbirn/Schoren aus dem Rennen geworfen.