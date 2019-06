Junges Quartett hinterlässt Spur der Verwüstung

Eine Vielzahl von Sachbeschädigungen hat eine Gruppe aus zwei Männern und zwei weiblichen Jugendlichen in der Nacht zum Samstag im Bereich des Stadtgartens, des Kreuzbergfriedhofs und in der Reutebühlstraße bis zu den dortigen Schrebergärten begangen.

Die Polizei geht laut Mitteilung derzeit davon aus, dass die Gruppe in der Gablerstraße und in der Promenade an einem Auto die Heckscheibe eingeschlagen und an mehreren Stellen Farbschmierereien verursacht hat. In der Fidel-Sporer-Straße beschädigt das Quartett elf Autos, in der Talstraße und in der Reutebühlstraße wurden mehrere Zäune und Gartentüren durch Fußtritte der Verdächtigen beschädigt.

Nachdem die Polizei gegen 0.45 Uhr einen Hinweis auf die Vandalen erhalten hatte, entdeckte eine von mehreren Streifen der Polizeireviere Weingarten und Ravensburg, die erheblich alkoholisierte Gruppe in der Nähe der Tatorte. Weitere Betroffene, deren Schäden noch nicht bekannt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.