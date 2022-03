Junge Radfahrerin wird von Auto angefahren

Leichte Verletzungen hat eine neun Jahre alte Radfahrerin erlitten, die am Mittwoch kurz nach 16 Uhr in der Burachstraße in Weingarten von einem Auto angefahren worden ist.

Die Radlerin, die den Gehweg befuhr, wurde laut Polizei von einer 62 Jahre alten Nissan-Fahrerin übersehen, die von einem verkehrsberuhigten Bereich in die Straße einbiegen wollte. Eine Untersuchung der jungen Patientin in einem Krankenhaus war nach Einschätzung des Rettungsdienstes nicht notwendig.