Junge Mutter wird bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine 31-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag auf der Waldseer Straße in Weingarten verletzt worden. Laut Polizei fuhr sie mit ihren ein und sieben Jahre alten Kindern in Richtung Baienfurt, als sie verkehrsbedingt halten musste. Der ihr folgende 32-jährige Fahrer eines BMW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel der Familie auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Frau leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus weiter untersucht und behandelt wurden. Ihre beiden Kinder blieben unverletzt. Nach bisheriger Schätzung entstand am Opel ein Schaden von 3000 Euro, am BMW von 4000 Euro.