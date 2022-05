Junge Leichtathletinnen überzeugen im Weingartener Stadion

Bei den regionalen Mehrkampfmeisterschaften der Leichtathleten im Weingartener Lindenhofstadion sind etwa 170 Sportlerinnen und Sportler gestartet. Athletinnen und Athleten der LG Welfen zeigten laut Mitteilung sehr gute Leistungen und qualifizierten sich für Wettkämpfe auf baden-württembergischer und deutscher Ebene.

Drei junge Athletinnen der LG Welfen überschritten die 4000-Punkte-Marke im Siebenkampf: Pia Schmidt-Rüdt (U18/TV Weingarten) gewann mit 4408 Punkten, sodass ihr für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften im August nur knapp 100 Punkte fehlen. Schmidt-Rüdt zeigte sich bestens aufgelegt und agierte in allen Disziplinen auf Bestleistungsniveau: 100 Meter Hürden in 15,14 Sekunden, Hochsprung 1,56 Meter, Kugelstoßen 11,86 Meter, 100 Meter in 12,95 Sekunden, Weitsprung 5,18 Meter, Speerwerfen 32,43 Meter und 800 Meter in 3:03,48 Minuten.

Clara Wichmann (U18/TVW) verbesserte sich über 100 Meter auf 13,38 Sekunden und sprang 1,60 Meter hoch. Mit 4194 Punkten wurde sie Dritte. Ebenfalls einen gelungenen Siebenkampf zeigte Maxi Mendel (U20/TVW), die die 100 Meter Hürden in der Tagesbestzeit von 15,09 Sekunden lief und im Weitsprung mit 5,28 Metern eine persönliche Bestleistung aufstellte. Mit 4127 Punkten gewann Mendel in ihrer Altersklasse.

Im Vierkampf der M15-Junioren zeigte Praise Amadi einen starken Lauf über 100 Meter in 12,05 Sekunden. Damit qualifizierte er sich für die süddeutsche Meisterschaft in Frankfurt und mit insgesamt 2039 Punkten für die württembergischen Vierkampfmeisterschaften.

Leon Flaig (TV Weingarten) absolvierte seinen ersten Neunkampf in der M14. Mit seinen Vereinskameraden Paul Bodon (TVW) und Jannik Ries (ASV Waldburg) absolvierte Flaig einen Vierkampf mit 100 Meter, Weit- und Hochsprung sowie Kugelstoßen und wurde mit 2797 Punkten Zweiter. Mit den Disziplinen 80 Meter Hürden (14,70 Sekunden), Diskuswerfen (19,85 Meter), Stabhochsprung (2,30 Meter), Speerwurf (31,21 Meter) und 1000 Meter (3:43,25 Minuten) führte Flaig den Wettkampf fort, erzielte 3901 Punkte und qualifizierte sich damit im Neunkampf der M14 für die württembergischen Mehrkampfmeisterschaften.

Katja Hiller (W15/TSB Ravensburg) wurde im Vierkampf mit 2124 Punkten Dritte und Vierte im Siebenkampf (3443 Punkte). Über 100 Meter sprintete sie in 12,80 Sekunden eine hervorragende Zeit. Auch im Hochsprung erzielte sie mit 1,56 Metern und im Kugelstoßen mit 11,07 Metern sehr gute Ergebnisse. Auch Hiller qualifizierte sich damit für die württembergischen Meisterschaften und in einigen Disziplinen auch für württembergische und süddeutsche Einzelmeisterschaften. Mit Vanessa Zimmerling und Ronja Schmid (W15/beide TVW) kam Hiller in der Mannschaftswertung im Vier- und Siebenkampf jeweils auf Platz zwei. Zimmerling lief 12,72 Sekunden über 80 Meter Hürden und qualifizierte sich für die württembergische und süddeutsche Meisterschaft.