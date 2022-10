Junge Handballerinnen des TV Weingarten feiern starke Saisonpremiere

In der Handball-Württembergliga haben die B-Juniorinnen des TV Weingarten eine Saisonpremiere nach Maß gefeiert. Die jungen Handballerinnen gewannen gegen die HSG Hossingen/Meßstetten mit 46:27 (24:13). Es war ein fulminanter Auftaktsieg für Weingarten.

Dabei kamen die Gäste mit der Empfehlung von 107 Treffern in drei Spielen in die Großsporthalle – Respekt war also angesagt. Aber von Beginn an setzten die Weingartenerinnen laut Mitteilung die Marschroute des Trainerteams voll durch. Hinten ließen die Gastgeber – gestützt durch eine sehr solide Leistung des Torhüterduos Mayer/Liebermann – wenig zu gegen die quirligen HSG-Spielerinnen. Vorne war der TVW in Spiel- und Wurflaune, sodass es bereits beim Stand von 9:3 nach elf Minuten die erste Auszeit der Gäste gab.

Auch diese vermochte allerdings der einseitigen Partie keine Wendung geben. Die jungen Gäste spielten gefällig und mühten sich, hatten aber keine Mittel gegen TVW-Talente, denen man die Lust auf Handball richtig anmerkte. „Besonders hat mich gefreut, dass wir auf alle Aufgaben, die uns der Gegner gestellt hat, sofort die passende Lösung gefunden haben. Das haben die Mädels richtig gut gemacht“, lobte TVW-Trainer Oliver Borrmann. Nach dem 14:5 nach einer Viertelstunde war die Partie quasi entschieden.

Ab hier schlichen sich immer wieder Leichtsinnsfehler in der Defensive ein, was aber bei dem beruhigenden Polster zu verschmerzen war. „Das wird uns noch öfter passieren, wenn wir mit nur sieben Feldspielerinnen volles Tempo gehen, aber so ist es halt! Lieber Spektakel als Langweiler-Handball“, meint Trainer. Am Ende gab es einen 46:27-Sieg und eine erste Kabinenparty.

Auch wenn die 18 beziehungsweise zwölf Treffer der beiden Topschützinnen Pauline Borrmann und Hanna Denzler ins Auge stechen, ist das Ergebnis laut Trainer Borrmann eine absolute Teamleistung. „Irgendjemand muss die Tore ja schließlich auch auflegen und ein andermal profitiert wieder eine andere, so funktioniert Mannschaftssport“, sagt Borrmann. In den kommenden Wochen geht es für die TVW-B-Juniorinnen Schlag auf Schlag weiter. Am Samstag wartet die nächste Aufgabe – dieses Mal beim Bezirksrivalen TG Biberach.