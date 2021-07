Junge Frau wirft mit Getränkedose

Nachdem eine 21-jährige Frau am Dienstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Weingartener Karlstraße mehrere alkoholische Getränke stahl und eine Getränkedose auf eine Verkäuferin warf, hat das Polizeirevier Weingarten die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Bericht vierhielt sich die junge Frau bei den Abklärungen vor Ort gegenüber dem Ladendetektiv sowie den Polizeibeamten derart aggressiv, dass ihr Handschließen angelegt werden mussten. Sie sieht nun einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls entgegen.