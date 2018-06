Jugendspieler starten beim TC Weingarten

Zum dritten Mal ist am Wochenende beim TC Weingarten das „Ouatt“-Turnier (once upon a time tennis), das größte Tennisturnier für Jugendliche zwischen neun und 16 Jahren. Weltweit nehmen jedes Jahr mehr als 60 000 Jugendliche aus mehr als 35 Ländern teil.

Ziel ist es, die Besten in jeder Altersgruppe zu entdecken, national wie international. Der „Ouatt-Cup“ wird von Spielern wie Rafael Nadal, Andy Roddick, Kim Clijsters und Carolin Wozniacki (Siegerin „Ouatt“ 2003) unterstützt. In Weingarten starten 74 Teilnehmer, die in den Altersklassen U 9 bis U 13 antreten. Die Sieger aus Weingarten und von den weiteren deutschen Qualifikationsturnieren sind vom 8. bis 10. Juni zum Masters in Stuttgart eingeladen. Die Landesmeister dürfen dann zum Weltfinale Ende Juni in La Baule an der französischen Atlantikküste.

Spielbeginn auf der Anlage des TC Weingarten ist am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr.