Jugendlicher reißt Straßenschild ab

Drei unbekannte Jugendliche sind in der Nacht zum Freitag gegen 0.30 Uhr lautstark in der Weingartener Corbellinistraße unterwegs gewesen. Einer von ihnen wurde laut Polizei dabei beobachtet, wie er am Mast einer Laterne hochsprang, das dort angebrachte Schild mit dem Straßennamen abriss und mitnahm. Personen, denen das Trio aufgefallen ist oder die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, zu melden.