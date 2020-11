Jugendliche randalieren in Tiefgarage

Nach einem Fall von Sachbeschädigung in der Weingartener Tiefgarage am Stadtgarten sucht die Polizei Zeugen: Am Samstag um 23.19 Uhr wurden demnach mehrere Jugendliche dabei beobachtet, wie sie Lichtleisten und ein Notausgangsschild in der Tiefgarage „Am Stadtgarten" in Weingarten beschädigten. Bei der Aufnahme der Sachbeschädigung entdeckten die Beamten des Polizeireviers Weingarten zudem ein beschädigtes Rolltor einer privaten Parkgarage in der Nähe. Die Fahndung nach den Jugendlichen verlief bislang negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/ 803-6666 entgegen.