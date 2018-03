Jugendfußballer träumen von Kitzbühel

Der Cordial Cup ist das bestbesetzte Fußball-Nachwuchsturnier Europas. Mehr als 3000 Spieler in 164 Mannschaften kämpfen vom 18. bis 21. Mai in Kitzbühel um die Trophäen in den Altersklassen U11, U13 und U15. Europäische Spitzenclubs wie Bayern München, Spartak Moskau oder Bayer Leverkusen starten in den österreichischen Alpen. Viele andere Teams müssen sich erst qualifizieren – unter anderem beim SV Weingarten.

Bereits zum fünften Mal richtet der SV Weingarten am 7. und 8. April sowie am 15. April im Lindenhofstadion die Qualifikationsturniere für den Cordial Cup aus. In sieben Ländern finden 34 Qualiturniere statt. Weingarten zählt mit 64 teilnehmenden Mannschaften zu den Veranstaltern mit den meisten Teilnehmern. 32 Mannschaften bei der U11 sowie jeweils 20 Mannschaften bei U13 und U15 kämpfen um die Tickets für den 21. Cordial Cup an Pfingsten (18. bis 21. Mai) spielen.

Schon in der Altersklasse U11 sind in Söll in Österreich europäische Spitzenclubs am Start. Der FC Chelsea kommt genauso wie Red Bull Salzburg, Ajax Amsterdam, FC Augsburg, RB Leipzig, Austria Wien, VfB Stuttgart und Mannschaften aus Hongkong (Asian Pacific Soccer School) und Chicago. Im Weingartener Lindenhofstadion geht es am 7. April für Teams wie den FV Ravensburg, den VfB Friedrichshafen, den SSV Ehingen-Süd oder den SSV Ulm 1846 darum, sich ebenfalls für das Finalturnier zu qualifizieren.

Teilnehmer aus Iran

In der U13 stehen etwa der Titelverteidiger FC St. Gallen, Borussia Dortmund, FSV Mainz 05, Red Bull Salzburg, VfB Stuttgart, FC Augsburg, Kia-Academy aus Iran, Young Boys Bern und die TSG Hoffenheim bereits fürs Finale fest. Um Finalplätze kämpfen am 8. April in Weingarten unter anderem der FC 08 Villingen, der TSV Eschach, der FV Olympia Laupheim, der FC Schaffhausen, der SC Pfullendorf und die SG Aulendorf.

Das U-15-Finalteilnehmerfeld in Kitzbühel ist ebenfalls wieder sehr stark besetzt. Neben dem Titelverteidiger Red Bull Salzburg spielen der VfB Stuttgart, der FSV Mainz 05, der FC Augsburg, der FC Basel, Grasshoppers Zürich, Borussia Mönchengladbach, Austria Wien und Youngboys Bern mit. Das Qualifikationsturnier der U15 in Weingarten ist am 15. April. Ins Lindenhofstadion kommen unter anderem der FV Rot-Weiß Weiler, der SV Kehlen, die SGM Waldburg/Ankenreute/Grünkraut, der SSV Reutlingen und der FC Mohren Dornbirn.

Bereits bei den Qualifikationsturnieren treffen sogenannte kleine Teams auf große Favoriten – Überraschungen sind jedoch nicht ausgeschlossen und hat es in der Vergangenheit auch zur Genüge gegeben. Beim Finale in den Kitzbüheler Alpen werden an den beiden Tagen knapp 400 Spiele ausgetragen. Mitsamt der Betreuerteams und Begleitpersonen kommen mehr als 6000 Besucher in die Region Kitzbühel. Für jugendliche Fußballer ist die Teilnahme am Cordial Cup eines der größten Wunschziele. Mannschaften aus aller Welt können sich in Qualifikationsturnieren beweisen, die über das ganze Jahr verteilt unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Slowenien und Frankreich stattfinden.

Der eine oder andere Topstar heutiger Weltclubs schnürte sich bei diesem internationalen Jugendturnier die Fußballschuhe: 1998 gewann Sami Khedira mit der U11 des VfB Stuttgart den Cordial Cup und wurde in seiner Klasse zum besten Spieler gewählt. 2003 wurde David Alaba (U11, Austria Wien) zum besten Spieler gewählt.