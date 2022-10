Mit Videos und Fotos: Jubiläums-Sportgala begeisterte 2300 Besucher in Ravensburg

Das Publikum hielt den Atem an, als die Cheerleader der Razorbacks TSB Ravensburg Saltos in der Luft schlugen und schaute gebannt zu, als sich Profi-Vertikaltuch-Künstlerin Andrea Engler in musikalischer Begleitung des Jugend-Symphonie-Orchesters kopfüber in die Tiefe stürzte.

Die Oberschwabenhalle war ausverkauft

Diese und andere professionelle Künstler und Sportler aus Mitglieds- und Freundschaftsvereinen des Turn- und Sportbunds 1847 Ravensburg (TSB) und des Sportkreises Ravensburg, zeigten in der ausverkauften Oberschwabenhalle am Samstagabend ihr Können. Darunter befanden sich Trampolinspringer des TV Weingarten, der LED-Jonglage-Act GALACTICA, der inklusive Zirkus des TSG Wilhelmsdorf/den Zieglerschen oder der Poetry Slam Künstler Wolfgang Heyer.

Die Oberschwabenhalle war ausverkauft, weil gleich zwei Jubiläen während der Sportgala gefeiert wurden. Die Show war genial.

Gleich zwei Jubiläen wurden mit der Gala gefeiert: 175 Jahre Turn- und Sportbund 1847 Ravensburg und 70 Jahre Sportkreis Ravensburg. „Wir wollten zum einen die beiden Jubiläen feiern, jedoch auch die Möglichkeit nutzen, um allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement und Durchhaltevermögen besonders in den coronabedingten, schwierigen Zeiten zu danken“, so Karlheinz Beck, Präsident des Sportkreises Ravensburg.

Zwei Jahre intensive Planung

Mehr als 2300 Gäste kamen in den Genuss der faszinierenden Show und wurden dabei von dem Moderatoren-Duo Tanja Ade und Jürgen Schlegel charmant durch den Abend geführt. Vertreter der Politik, Landrat Harald Sievers sowie Bürgermeister der Stadt Ravensburg, Simon Blümcke, waren unter den Ehrengästen.

„Zwei Jahre intensive Planung waren vonnöten. Es hat sich gelohnt“, so Karlheinz Beck stolz. Ohne die 90 Ehrenamtlichen, die die Gala vor und hinter der Bühne mitgestaltet haben, sei dies nicht möglich gewesen, betont Dr. Thomas Prüss, 1. Vorsitzender des Turn- und Sportbundes 1847 Ravensburg.

Sport begeistert alle gleichermaßen

„Die Show hat gezeigt, was uns allen wichtig ist: Sport fasziniert, Sport verbindet! Heute haben Sportler und Künstler gezeigt, dass Sport alle gleichermaßen begeistern kann – ob Senioren, Kinder oder Menschen mit Behinderung“, so Thomas Prüss. Spätestens am Ende der Gala, als Unterhaltungstalent und Tanztrainer Jürgen Schlegel die Menge zum Tanzen brachte, war klar: der Funke der Begeisterung ist übergesprungen.