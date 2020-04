Jubiläumsfahrt der Malteser fällt dem Virus zum Opfer

Eigentlich ist die Fahrt anlässlich des 30. Jahrestags der Malteser Rumänienhilfe schon geplant gewesen. Doch wegen der Corona-Pandemie musste der Weingartener Malteser-Hilfsdienst nach eigenen Angaben diesmal davon Abstand nehmen.

„Wenn die Malteser sagen, sie kommen wieder, so kommen Sie auch wieder!“ Nicht nur einmal habe Norbert Scheffler, Stadtbeauftragter und für die Malteser in der Diözese Rottenburg-Stuttgart Projektleiter für Osteuropa, diesen Satz von den rumänischen Partnern gehört. „Viele andere Organisationen und Initiativen haben nach den Anfängen 1990 ihre Arbeit eingestellt und sind nicht mehr gekommen“, sagt er. Und mehr denn je sei die Hilfe der Malteser gefragt. Nicht nur bei ihrer Partnerorganisation vom rumänischen Malteser-Hilfsdienst Serviciul Ajutor de Maltez in Romania (SAMR) in Satu Mare, sondern auch in den Dörfern Moldovita und Vatra Moldovita.

Prekäre Lage in Rumänien

Die aktuelle Lage bei ihren Partnern in Rumänien ist prekär, erklärt Norbert Scheffler. Auch die Malteser in Satu Mare müssten ihre Arbeit komplett einstellen. „Es gibt zehn Corona-Infizierte und zwei Sterbefälle in der Stadt. Allerdings werden nur Patienten mit eindeutigen Krankheitsanzeichen getestet“ informiert Gabi Bonto, Mitarbeiterin des SAMR, in einem Telefonat.

„Wir dürfen keine Lebensmittelpakete mehr zu den Bedürftigen bringen. Nur im Auftrag des Bürgermeisteramtes dürfen wir mit Ausnahmegenehmigungen Einkaufswünsche von Bürgern erfüllen. Die Kinder- und Jugendbetreuung im Bildungszentrum St. Josef ist bis auf weiteres geschlossen“, sagt Bonto. „Geheim“ fährt der bisherige Leiter des SAMR Satu Mare, Kristof Pallai, zu Bedürftigen, um Inkontinenzprodukte zu bringen. „Die Preise für Lebensmittel und Hygieneartikel sind um 50 bis 100 Prozent gestiegen“, berichtet Bonto weiter.

Kreisstadt komplett abgeriegelt

Gleiches bestätigt auch Steffi Hendl in Vatra Moldovita. Sie kennt Scheffler seit ihrem fünften Lebensjahr. Die über 65-Jährigen dürften nur mit einer Genehmigung des Bürgermeisteramtes zwischen 11 und 14 Uhr zum Lebensmittel einkaufen gehen. Die Kreisstadt Suceava mit ihren rund 95 000 Einwohnern in Grenznähe zur Ukraine und Moldawien sowie zehn weitere Dörfer herum seien komplett nach innen und außen abgeriegelt. Die Polizei und die Armee würden die Stadt und die Dörfer bewachen. In Moldovita gebe es eine infizierte Person, die in Quarantäne unter Bewachung der örtlichen Polizei steht.

Die Versorgungslage der Bevölkerung wird sich nach der Corona-Krise sehr nachteilig auswirken, ist sich Norbert Scheffler sicher. Bereits jetzt gebe es schon sehr viele Familien, die sich nicht einmal ihr tägliches Brot leisten konnten. Auch in Rumänien seien jetzt die Geschäfte und Betriebe geschlossen. Dies wirke sich insbesondere auf die eh schon sozial Schwachen und Gelegenheitsarbeiter aus, da der Verdienst fehlt. Einen Rettungsschirm, wie in Deutschland gebe es bisher nicht.

Bitte um Lebensmittel- und Geldspenden

Daher wurden die Malteser in Weingarten jetzt schon um Lebensmittel- und Geldspenden für die Zeit nach dem Virus gebeten. Wann die nächste Hilfsgüterfahrt unternommen werden kann, steht für Scheffler in den Sternen. „Wir wollen aber dann gut vorbereitet sein und bitten insbesondere um Geldspenden“, so der Aufruf von Scheffler. Spenden können überwiesen werden auf folgendes Konto bei der Kreissparkasse Ravensburg: IBAN DE47 6505 0110 0048 0506 10, Stichwort: Rumänienhilfe.