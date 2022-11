Jetzt wird’s wieder kuschelig: Individuelle Stücke der „Strickliesl“ gehen an die Tafel in Weingarten

Ab sofort gibt es im Tafelladen CariSATT der Caritas Bodensee-Oberschwaben wieder kuschelige Wintersachen zu kaufen. Auch in diesem Jahr hat Rosemarie Cacciatore, Inhaberin der „Strickliesl“ in Weingarten, Kartons und Taschen, gefüllt mit den schönen, bunten Handarbeitsstücken, an CariSATT-Leiterin und Fairkauf-Ehrenamtskoordinatorin Simone Prommer übergeben. Es wurde wieder fleißig liebevoll gehäkelt und gestrickt: Warme Pullover und Jacken, farbenfrohe Schals und Mützen, bunte Babyschuhe, Socken, Handschuhe und Ohrenschützer, sogar einzigartige Wollfiguren wie Dinosaurier. Zahlreiche Handarbeitsfreunde, darunter viele, die schon seit vielen Jahren mit dabei sind, haben nach dem Aufruf von „Strickliesl“ im Juli mitgemacht und ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. „Sie freuen sich, dass sie mit ihren Handarbeitssachen Kindern und Familien in der Region, die eher nicht auf der Sonnenseite stehen, eine Freude machen können“, sagt Rosemarie Cacciatore. „Dieses Jahr werden die Sachen bestimmt schnell weg sein“, mutmaßt Simone Prommer. Sie geht davon aus, dass insbesondere die ukrainischen Geflüchteten sich sehr gerne mit den kuscheligen Sachen ausstatten werden.