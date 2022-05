Jetzt für den Flohmarkt Weingarten anmelden

Das Stadtfest wird in diesem Jahr wieder stattfinden. Auch der beliebte Stadtfest-Flohmarkt wird nach Angaben der Stadtverwaltung wieder Teil eines bunten Programms sein. Eine Anmeldung zum Flohmarkt ist ab sofort über die städtische Homepage möglich. Der Flohmarkt wird am Samstag und Sonntag, den 27. und 28. August, stattfinden. Wie die Verwaltung schreibt, erstreckt sich das Gebiet des Flohmarkts rund um den Stadtgarten in der Gartenstraße, der Gablerstraße und der Straße Am Stadtgarten. Die Standgebühren belaufen sich auf 8 Euro je laufender Meter für einen Tag und auf 12 Euro je laufender Meter für beide Tage. Die Marktzeiten sind am Samstag von 7 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Zufahrten ins Festgelände werden wieder im Rahmen des Sicherheitskonzeptes abgesperrt. Für einen reibungslosen Ablauf der An- und Abfahrt mit Fahrzeugen erhalten die Flohmarktverkäufer nach Anmeldung weitere Informationen. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Das Anmeldeformular, die Bedingungen für die Platzzuweisung sowie die Datenschutzerklärung stehen ab sofort auf der städtischen Homepage unter www.weingarten-online.de/Stadtfest zum Download bereit. Weitere Auskünfte erteilt Rebecca Wanner von der Stadt Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 40 53 66 oder per E-Mail: stadtfest@weingarten-online.de.