Rosemarie Cacciatore, Inhaberin der „Strickliesl“ in Weingarten, hat auch in diesem Jahr wieder Kartons und Taschen voller liebevoll gefertigten Handarbeitsstücken an den Tafelladen Carisatt der Caritas Bodensee-Oberschwaben gespendet.

Wie die Caritas mitteilt, sind unter den gespendeten Sachen warme Pullover und Jacken, bunte Schals und Mützen, Babyschuhe, Socken, Handschuhe und Ohrenschützer, Strick- und Häkeltaschen, fröhliche Spieldecken, Wollpuppen und vieles mehr. Wie in den Vorjahren habe Cacciatore im Mai im Rahmen einer bundesweiten Aktion der Initiative Handarbeit dazu aufgerufen, Kindersachen für einen guten Zweck zu stricken, zu häkeln oder zu nähen.

Ihr Aufruf hatte Erfolg: „Viele fleißige Handarbeitsfreunde haben wieder mitgemacht. Einige der Frauen sind jedes Jahr mit dabei“, freut sie sich. Über die schönen und warmen Kindersachen dürfen sich jetzt die Kunden des Weingartener Tafelladens freuen. Ab sofort sind sie dort zu haben. „Die Aktion hat schon in den vergangenen Jahren für viel Freude und strahlende Kinderaugen gesorgt“, so Simone Prommer, Leiterin von Carisatt. „Jetzt darf es wieder kalt werden.“