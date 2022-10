Jennymaus aus Weingarten gewinnt Schmuse-Wettbewerb

Jennymaus aus Weingarten gehört zu den drei schmusigsten Katzen in ganz Deutschland. Zumindest, wenn man den „Schmusy-LookalikeWettbewerb 2022“ als Grundlage nimmt. Als Belohnung bekommt Besitzerin Michaela Dolovcak ein Futterpaket. Außerdem wurde Jennymaus im Rahmen eines Foto-Shootings von Katzen-Fotograf Nils Jacobi alias „Furry Fritz“ verewigt.

Erst schüchtern, dann anhänglich

Michaela Dolovcak ist im sozialen Netzwerk Facebook auf den Wettbewerb gestoßen und hat gleich ein Foto von sich mit ihrer schmusenden Jennymaus gesendet. „Ich habe danach nie mehr was gehört und auch nicht mehr dran gedacht, aber vor etwa drei Wochen kam die Nachricht, dass Jennymaus eine der drei Wettbewerbs-Gewinner ist“, erzählt die 48-Jährige. Mehr als 300 Einsendungen habe es laut den Organisatoren gegeben.

Jennymaus wurde vom professionellen Katzenfotograf Nils Jacobi in Szene gesetzt. (Foto: Nils Jacobi)

Mit vier Jahren kam Hauskatze Jennymaus zu Dolovcak, weil die ursprünglichen Besitzer zu wenig Zeit hatten. Auf Facebook hatten sie neue Besitzer gesucht und gefunden. Nächste Woche wird Jennymaus elf Jahre alt. Michaela Dolovcak: „Es war ganz seltsam. Zu Beginn war Jennymaus sehr schüchtern und kein bisschen verschmust. Als wir 2016 umgezogen sind, hat sich das ins genaue Gegenteil gekehrt und ich verstehe bis heute nicht, warum.“

„Furry Fritz“ macht Fotoshooting

Heute läuft Jennymaus ihrer Besitzerin hinterher, maunzt oft, gibt Küsschen und schmust was das Zeug hält. Dadurch ist sie auch in einer Katzengruppe auf Facebook gern gesehen. „Besonders gern macht sie Selfies“, so Dolovcak.

Früher war Jennymaus schüchtern, heute schmust sie, wann immer es möglich ist mit Besitzerin Michaela Dolovcak. (Foto: Michaela Dolovcak)

Selbst beim Fotoshooting mit Nils Jacobi habe sich Jennymaus nicht versteckt. Auf der Hut sei sie zwar gewesen, aber mutig genug, um fotografiert werden zu können. Von der Aktion war Michaela Dolovcak begeistert und würde jederzeit wieder daran teilnehmen.

Der Wettbewerb war eine Initiative des Tiernahrung-Unternehmens Finnern. Daher suchte es nicht nur sehr verschmuste Katzen, sondern auch solche, die der Katze auf den „Schmusy“-Produkten ähnlich sahen.