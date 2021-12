Japanischer Starkomponist Toshio Hosokawa verewigt sich im Goldenen Buch der Stadt Weingarten

Der japanische Komponist Toshio Hosokawa hat sich am Donnerstag vergangener Woche ins Goldene Buch der Stadt Weingarten eingetragen. Oberbürgermeister Markus Ewald huldigte in seinem Grußwort das musikalische Genie Hosokawas, der mit seinem Schaffen eine besondere Stellung innerhalb des Genres der „Neuen Musik“ einnimmt.

Am vergangenen Wochenende setzte das neugegründete Festival „w e i t ! neue musik weingarten“ nach sechsjähriger Pause die Erfolgsgeschichte der einstigen „Tage für Neue Musik“ imposant fort. Zum Neustart wurde der renommierte japanische Komponist Toshio Hosokawa eingeladen, der – gemeinsam mit dem Münchener Kammerorchester – das Publikum im Kultur- und Kongresszentrum mit seiner besonderen Musiksprache begeisterte.

„In Ihren Kompositionen verbinden Sie die westlichen zeitgenössischen Ausdrucksweisen mit den musikalischen, vor allem aber auch mit den kulturellen und philosophischen Traditionen Japans“, huldigte Oberbürgermeister Markus Ewald den Komponisten im Rahmen eines kleinen Empfangs unter Corona-Bedingungen im Amtshaus. „Damit sind Sie zum Botschafter einer Welt geworden, in der sich weit auseinanderliegende Kulturen in friedlicher Gemeinschaft treffen und mit einer Sprache sprechen – der Sprache der Musik“, so Ewald weiter. Im Anschluss verewigte sich Hosokawa im Goldenen Buch der Stadt in seiner Muttersprache Japanisch.