Jahrmarkt in Weingarten

Am sonnigen zweitletzten Oktoberwochenende fand in Weingarten der jährliche Jahrmarkt nach einer Coronapause wieder statt. Über hundert Verkaufsstände boten ihre Waren und Spezialitäten an. Wir, die Altdorfer Trachtengilde, waren mit Glühmost sowie Schmalz- und Leberwurstbroten präsent. Ein Dankeschön an die helfenden Hände der Trachtengilde, die dies ermöglichten und zwei Tage vollen Einsatz zeigten. Gleichzeit konnten wir neue Mitglieder gewinnen. Freundliche Trachtengrüße. Foto: Steffani Israel