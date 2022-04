Jahreshauptversammlung Fanfarenzug Welfen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 12. März, hatten wir unsere Jahreshauptversammlung, nachdem wir diese 2021 Corona-bedingt hatten ausfallen lassen müssen. Zum ersten Mal in unserer langen Geschichte konnten wir auch die virtuelle Teilnahme mit anbieten. Trotz ein paar technischer Probleme konnten wir eine sehr schöne und harmonische Versammlung abhalten. Die Vorstandschaft wurde für ihre Tätigkeiten in den vergangenen beiden Jahre entlastet. Besonderer Dank ging an die Crew im Vereinsheim, die sich über die Corona- Zeit mit hohem Einsatz und Engagement ausgezeichnet hat.

Im Zuge der Wahlen wurden folgende Vorstandsmitglieder bestätigt: Erster Vorstand Florian May, Kassier Matthias Buchwald, Schriftführerin Stefanie Buchwald, Zugführer Benny Fernsemer, zweiter Zugführer Sebastian Fischer. Neu in die Vorstandschaft wurden als zweiter Vorstand Dominik Sterk und als Zeugwart Patrick Mayer gewählt.

Die Terrasse unseres Vereinsheims wurde ebenfalls wieder geöffnet und lädt nun all diejenigen, die Hunger und Durst verspüren, ganz herzlich ein. Wir freuen uns auf das Jahr 2022 und sind voller Zuversicht, dass wir uns wieder im klingenden Spiel hören und sehen werden. Eure Welfen!