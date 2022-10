Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die turnusmäßige Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Weingarten fand vor kurzem im Nebenzimmer des Gasthofes Bären in Weingarten statt.

Der erste Vorsitzende Günter Ruchti begrüßte die Teilnehmer und stellte auch die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Nach den Feststellungen, dass a) die Kasse gut gefüllt und b) auch gut geführt ist, wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.

Dann erfolgten die Neuwahlen für die nächste, übliche Zwei-Jahres-Amtszeit. Der alte Vorstand stellte sich komplett für eine weitere Periode und wurde ohne Gegenstimme wiedergewählt. Somit bleibt Günter Ruchti der erste Vorsitzende, Stellvertretende Vorsitzende ist weiterhin Anja Lammers. Vorstand Finanzen ist Ralf Hausmann und Vorstand PR Rainer Deuringer. Als Kassenprüfer fungiert zukünftig Raimund Weissenrieder.

Horst Wiest referierte dann über die wesentlichen Punkte der Fraktionsarbeit der Freien Wähler im Gemeinderat. Zum Beispiel über die „Verhinderung“ einer noch höheren Grundsteuer, die Aktivitäten rund um die Oberbürgermeisterwahl, die Bauvorhaben im Bereich Wohnungswirtschaft und Schulen. Auch um das immerwährende Ringen einer ausgleichenden Mobilitätsgestaltung sowie die etwas düsteren Aussichten der diesjährig noch sehr guten Stadtfinanzen.

Willi Graf als Kreistagsmitglied der Freien Wähler berichtete über die wesentlichen Punkte der Kreistagsarbeit (OSK, ÖPNV, Regionalplan et cetera). Die zweitgrößte Fraktion im Regionalparlament wurde mit den oben genannten Themen stark gefordert.

Günter Ruchti wies unter dem Punkt „Verschiedenes“ unter anderem auf die bald beginnenden Planungen der Gemeinde- und Kreistagswahlen hin. Auch auf den regelmäßigen „Treff“ von Mitgliedern aber auch interessierten Bürgern, jeweils am ersten Dienstag der geraden Monate eines Jahres, in Weingartner Lokalen. Dort werden immer auch Stadträte/Vorstandsmitglieder anwesend sein. Eine entsprechende Lokalitätsveröffentlichung erfolgt rechtzeitig jeweils in „Weingarten-im-Blick“.

Summa summarum sehen sich die Freien Wähler Weingarten weiterhin als engagierte Vertreter der Bürgerschaft und werden sich auch zukünftig kritisch, aber vor allem konstruktiv den Themen der Kommune widmen.