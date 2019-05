Jacob Reiner kommt beim Bodenseefestival 2019 erneut zu Ehren

Mit zwei Konzerten am 14. und 23. Mai beteiligt sich Weingarten am diesjährigen Bodenseefestival. Es wird am 11. Mai eröffnet und dauert bis zum 10. Juni. Beim ersten der beiden Weingartener Konzerte spielt die Geigerin Janine Jansen zusammen mit dem Pianisten Alexander Gavrylyuk im Kultur- und Kongresszentreum Violinsonaten der Romantik. Der Vocalconsort Berlin singt in der Basilika Kompositionen von Orlando di Lasso und Jacob Reiner.

Letzterer war Kapellmeister am Kloster Weingarten, das ihn zum Studium zu Orlando di Lasso nach München entsandt hatte. Zwei Jahre lang lebte Reiner bei seinem Meister. Er galt als dessen Lieblingsschüler. Dass er dennoch nie an die Berühmtheit seines Lehrers heranreichte, liegt wohl daran, dass Reiner zeitlebens in der oberschwäbischen Provinz geblieben war. Nur wenige Musikwissenschaftler beschäftigten sich mit seinem Werk, dessen Niederschrift außerdem bei der Säkularisation auseinander gerissen wurde.

Erst der frühere Weingartener PH-Professor und langjährige Vorsitzende des Kulturkreises Weingarten Erno Seifriz begab sich in mühevoller Kleinarbeit auf die Spuren dieses Musikers und führte die rekonstruierten Werke mit dem Oberschwäbischen Kammerchor wieder auf.

Mehrere CD-Einspielungen und Rundfunkaufnahmen zeugen von der hohen musikalischen Qualität dieser Kompositionen. Das Notenmaterial hat Seifriz der Stadt Weingarten vermacht.

Mehrere Bezüge zur Welfenstadt

Diesen Umstand machte sich Kulturamtsleiter Peter Hellmig zunutze, als er das Vocalconsort Berlin für das Bodenseefestival verpflichtete: „Ich schickte dem Dirigenten Daniel Reuss Kopien der Noten und er war so begeistert, dass er eine Motette und Auszüge aus Reiners sechsstimmigen Messe ins Repertoire des Chors aufgenommen hat und am 23. Mai in der Basilika aufführen wird“, freut sich Hellmig.

Orlando di Lasso, von dem Auszüge aus den sieben Bußpsalmen erklingen werden, hat aber auch noch einen weiteren indirekten Bezug zu Weingarten: Er war mehrere Jahre Hofkomponist bei den Gonzagas in Mantua, der oberitalienischen Stadt, die seit dem Mittelalter über die Heilig-Blut-Verehrung eng mit dem Kloster Weingarten verbunden war und heute mit Weingarten eine sehr lebendige Partnerschaft pflegt.

Nicht weniger stolz ist Peter Hellmig darauf, dass es ihm gelungen ist, die Geigerin Janine Jansen nach Weingarten zu verpflichten. Es ist einer von lediglich vier Konzertauftritten der diesjährigen Artist in Residence.

Mit ihrem Klavierpartner Alexander Gavrylyuk spielt sie im Kultur- und Kongresszentrum vier Werke, die zu den musikalisch wie spieltechnisch anspruchsvollsten Vertretern romantischer Kammermusik zählen: die Sonate für Violine und Klavier Nr. 1 a-Moll von Robert Schumann, drei Romanzen für Violine und Klavier op. 22 von Clara Schumann, die Sonate für Violine und Klavier A-Dur op. 100 von Johannes Brahms und die Sonate für Violine und Klavier A-Dur von Cesar Franck.

Diese Programmzusammenstellung spürt nicht nur den engen persönlichen Beziehungen zwischen dem Ehepaar Schumann mit ihrem jüngeren Freund Brahms nach, sondern zeigt auch auf, welchen Einfluss die deutsche Früh- und Hochromantik auf die französische Musik des späten 19. Jahrhunderts hatte.

Janine Jansen gehört zur jungen Generation von Geigenvirtuosinnen, die mit ihren frischen Interpretationen romantischer Literatur diese Musikepoche von altem Ballast befreit haben.