Italiener nach Blutritt im Grünen verabschiedet

Nach durchgetakteten zwei Tagen mit Lichterprozession, Blutritt, Gottesdiensten und Empfängen folgt am Samstag nach Blutfreitag der entspannte Teil des Mantuabesuches: Das große Arrivederci in Weingartens grüner Mitte, im Stadtgarten. Umgeben von moderner Kunst und Cappuccino-Duft lässt man die Feierlichkeiten Revue passieren. Und die Mitglieder des Freundeskreises Mantua-Weingarten haben Gelegenheit, ihre Italienischkenntnisse an den Mann und die Frau zu bringen und mit den Italienern in Kontakt zu kommen. Das ist stets ein großes Hallo, bei dem Bürgermeister Alexander Geiger es sich nicht nehmen ließ, ebenfalls dabei zu sein. Auch der ehemalige Bürgermeister von Berg, Helmut Grieb, schaute vorbei. Und Leute vom Roten Kreuz, die eine intensive Partnerschaft mit dem Croce Rossa in Mantua und mit Gian Mario Mozzanega, einem Motor der Partnerschaft, pflegen. Vor der Abreise nach Italien formiert man sich stets zum Gruppenbild bei der Freundschaftseiche, die 2008 zum zehnjährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Mantua gepflanzt wurde. „Möge die Freundschaft fortdauern“, heißt der dort angebrachte Vergil-Spruch. Ciao, bis zum nächsten Jahr!