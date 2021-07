Internationalen Orgelkonzerte auf der Gabler-Orgel in der Basilika Weingarten starten

Die Reihe der Internationalen Orgelkonzerte auf der Gabler-Orgel in der Basilika Weingarten startet wieder. Gastorganist ist Michael Schönheit, Organist des Gewandhaus in Leipzig sowie Domorganist an der berühmten Ladegast-Orgel im Merseburger Dom.

Sein Programm „Von Johann Sebastian Bach zu Franz Liszt"“bringt nicht nur die Musik von Barock und Romantik zusammen. Durch den besonderen Bezug der Werke zur romantischen Merseburger Domorgel wird der Bogen zusätzlich zur barocken Gabler-Orgel geschlagen. Laut Pressemitteilung zwei Instrumente, die trotz des zeitlichen Abstands ihres Entstehens wie Geschwister wirken.

Die Konzertreihe wird in den nächsten Wochen fortgesetzt.