Internationale Speisen kochen lernen

Die „Heimatkiste“ ist eine Projekt des Integrationszentrums in Weingarten. Entsprechend ihrem Ideenreichtum und Geschmack bepflanzen hier 12 zugewanderte und einheimische Familien Hochbeete mit ihren Lieblingsgemüsesorten. An den kommenden zwei Samstagen wird Gemüse aus dem Garten geerntet, um Einkäufe ergänzt und dann wird gemeinsam gekocht und natürlich auch gegessen: Avani wird am Samstag, 11. September, ihre indischen Kochkünste vorstellen. Anschließend zeigt Emine wie man ein türkisches Gericht zubereitet. Am darauffolgenden Samstag, 18. September, wird dann brasilianisch mit Briana und afghanisch mit Samira gekocht.

Sechs Personen sind jeweils herzlich eingeladen, in der Hiltrudschule in der St. Longiniusstr. 8 in Weingarten von 15 bis 19.00 Uhr mit zu kochen. Wer Freude am Kochen hat und neugierig ist, Neues auszuprobieren, kann sich bei der Projektleiterin Gabi Rahim anmelden. Die Kosten für die Lebensmittel betragen 8 Euro. Die Corona-Auflagen werden unter Einhaltung der 3G-Regel und einer Maskenpflicht gewahrt.