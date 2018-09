Internationale Mannschaften kommen zum Nessenreben-Cup

Hochkarätigen Wasserballsport versprechen die Organisatoren beim 12. internationalen Nessenreben-Cup am Wochenende im Weingartener Freibad. Den Organisatoren Christoph Ruderer und Peter Pongratz ist es auch in diesem Jahr gelungen, ein hochkarätig besetztes Turnier zu präsentieren.

Unter den gemeldeten 16 Herrenmannschaften befinden sich unter anderem die Zweitligisten VfB Friedberg und der PSV Stuttgart, die Oberligisten WV Darmstadt und der SV Sömmerda sowie aus Österreich als Spielgemeinschaft Bregenz/Dornbirn, die einige Spieler aus der ersten Liga im Nachbarland in ihren Reihen hat. Die wohl am stärksten einzuschätzende Mannschaft ist jedoch Sportliget SE aus Ungarn. Dort ist Wasserball der Nationalsport Nummer eins und die Budapester spielen in der 2. Liga.

Parallel findet im Freibad ein gemischtes Jugend- und Damenturnier mit sechs Nachwuchs- und drei Damenmannschaften statt. Teilnehmer sind hier unter anderem Passau und Wien. Die gastgebenden Wasserballer des SSV Weingarten werden als amtierender Meister der Bezirksliga Ost-/Südwürttemberg versuchen, sich im vorderen Mittelfeld zu platzieren. Allerdings muss das Weingartener Trainergespann Peter Maier und Tobias Stöhr auf Leistungsträger Gerhard Tschekmarev verzichten, dafür ist in Rückkehrer Michael Wieland passender Ersatz gefunden.

Gespielt wird am Samstag ab 8.30 Uhr in vier Vierergruppen. Am Sonntag sind dann ebenfalls ab 8.30 Uhr die Platzierungsspiele, das Endspiel des Nessenreben-Cups ist am Sonntag um 13 Uhr. Für die Öffentlichkeit ist im Freibad an beiden Tagen ein eingeschränkter Badebetrieb möglich, jedoch bleibt das Sportbecken an beiden Turniertagen den Wasserballern vorbehalten.