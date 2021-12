Interkulturelle Bücherbox für Schule am Martinsberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pünktlich zum Nikolaustag haben die Vertreter der Pill Mayer Stiftung eine interkulturelle Bücherbox an Kinder der Schule am Martinsberg in Weingarten übergeben.

Mit der bunten Bücherbox will die Pill Mayer Stiftung Spaß am Lesen vermitteln und die Freude am Entdecken kultureller Vielfalt wecken. Die oftmals prämierte Literatur soll spielerisch neugierig auf andere Kulturen und Religionen machen.

In der prall gefüllten Bücherkiste finden sich der Jahreszeit entsprechend beispielsweise das zweisprachige Bilderbuch „Der große Schneemann“ aus dem Iran; es wird, wie in der arabischen Kultur üblich, von rechts nach links und von hinten nach vorne gelesen. Ebenso fantasievoll ist Antonie Schneiders „Wem gehört der Schnee?“, das einen Weg der Toleranz im Miteinander der drei Weltreligionen Christentum, Islam und Judentum aufzeigt. Chris Naylor-Ballesteros spricht sich mit seiner liebevoll aufgemachten Geschichte „Der Koffer“ für Verständnis und Mitmenschlichkeit aus. Die englische, auch für Sprachanfänger leicht verständliche Ausgabe von Amy June Bates „The Big Umbrella“ schildert anhand eines Regenschirms, wie Inklusion, Offenheit für andere und Aufnahmebereitschaft funktionieren können.

Annette Bernhart, Rektorin der Schule am Martinsberg, zeigte sich bei der Übergabe sehr erfreut: „Wir verstehen Vielfalt als Bereicherung. Alle sollen von Anfang an gleichberechtigt zusammenleben und in ihrer Unterschiedlichkeit akzeptiert werden. Die Interkulturelle Bücherbox wird in unserer Schülerbücherei und in den Klassenzimmern zum Einsatz kommen und uns bei unserer Arbeit unterstützen.“ OB Markus Ewald ließ es sich nicht nehmen, bei der Bücherübergabe mit dabei zu sein. „Als Beiratsmitglied der Pill Mayer Stiftung von der ersten Stunde an ist es mir ein großes Anliegen, den Stiftern zur Seite zu stehen“, so das Weingartener Stadtoberhaupt. Irene Pill und Bernd Mayer setzen sich gerne für das bemerkenswerte interkulturelle Engagement der Schule am Martinsberg ein: „An solch einer Bildungseinrichtung, wo Respekt, Toleranz und Akzeptanz zum Leitbild gehören, ist unsere interkulturelle Bücherbox gut aufgehoben“, sind die beiden überzeugt.