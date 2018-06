Interessen und Bedürfnisse von Migranten in Weingarten stärken

Der im Herbst neu gegründete Integrationsbeirat hat sich in einer zweitägigen Klausur für seine künftigen Aufgaben gerüstet. Als Netzwerk der Integrationsakteure auf haupt- und ehrenamtlicher Ebene vertritt der im Oktober erstmals zusammengekommene Integrationsbeirat künftig die Interessen und Bedürfnisse von Migranten in Weingarten.

Um diese auch mit Blick auf die aktuelle Zuwanderung von Flüchtlingen wichtige Rolle kompetent wahrnehmen zu können, hatte die Katholische Erwachsenenbildung die rund 30 Mitglieder Ende November zu einem Klausurwochenende in das Tagungshaus der Akademie eingeladen.

Am ersten der beiden Seminartage nahmen die Mitglieder des Integrationsbeirats an einem von Irene Pill von der in Wolfegg beheimateten Pill-Mayer-Stiftung geleiteten Workshop zur Interkulturellen Kompetenz teil. „Wenn wir auf andere Kulturen treffen, nehmen wir sie durch unsere unbewusste eigene kulturelle 'Brille' wahr“, so ihre Erfahrung. Welche Chancen und Risiken mit dieser Wahrnehmung verbunden sind und wie die Kulturen trotz dieser subjektiven Bewertung gewinnbringend aufeinander zugehen, wurde anschließend gemeinsam erarbeitet.

Der zweite Tag startete mit einem Vortrag von Stefan Goller-Martin, der als Leiter des Amts für Soziales und Familie bei der Stadt Ravensburg über die Erfahrungen der Nachbarstadt in der Integrationsarbeit berichtete und dabei auch Impulse für Weingarten als Partner des gemeinsamen Oberzentrums im Schussental geben konnte. Beide Städte eint auch die Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben! – aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“.

Da der Integrationsbeirat in den nächsten fünf Jahren auch mit der Ausschüttung der nach Weingarten fließenden Fördermittel aus dem Programm betraut ist, bereitete sich das Gremium zum Abschluss des Wochenendes in einer „Demokratiekonferenz“ auf Ziele und Projekte von „Demokratie leben!“ im Förderjahr 2016 vor. Die Ausschreibung für das kommende Jahr, die sich an in Weingarten tätige gemeinnützige Einrichtungen und Vereine richtet, soll in der nächsten Ausgabe des Gemeindeblattes „Weingarten im Blick“ veröffentlicht werden.

Oberbürgermeister Markus Ewald, der gemeinsam mit weiteren Vertretern der Stadt an dem Klausurwochenende teilnahm, würdigte das aktive Engagement aller Teilnehmer als wichtigen Beitrag zum Zusammenwachsen des neuen Integrationsbeirats und sieht das auf seinen Impuls zurückgehende Gremium nun gut auf seine nicht leichten Aufgaben vorbereitet.