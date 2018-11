Integrationszentrum wird gut angenommen

Seit Februar ist das Integrationszentrum in der Weingartener Liebfrauenstraße 25 in Betrieb. Nach zehn Monaten ziehen die Träger von Stadt und Caritas, Sabine Weisel und Stefan Fischer, eine positive Bilanz. Zu den Beratungsdiensten rund um Migration und Integration, die stark nachgefragt seien, gesellten sich immer mehr offene Angebote wie eine Nähwerkstatt oder das Café International, die Zugewanderte und Einheimische an einen Tisch bringen. Die Verantwortlichen haben sich für die Zukunft vorgenommen, noch weiter in die Stadtgesellschaft zu wirken.

„Ein intensives und turbulentes Jahr liegt hinter uns“, resümiert Sabine Weisel von der Stadt. Das Integrationszentrum werde sehr gut angenommen. Man habe bereits ein Sommerferienprogramm samt Demokratiewerkstatt gestemmt. Jeder der vielen Träger habe seinen Platz im Integrationszentrum mittlerweile gefunden. Die verschiedenen Beratungsdienste rund um Migration und Integration arbeiteten Hand in Hand. Die Synergieeffekte durch die räumliche Nähe seien wie erhofft eingetroffen.

Herzstück des Integrationszentrums sind die Integrationsmanager. Sie begleiten Geflüchtete mit guter Bleibeperspektive in der Anschlussunterbringung, gerade auch im Hinblick auf Arbeit und soziale Integration. Da liege man deutlich über den geforderten Fallzahlen von 70 bis 80 Klienten pro Stelle, sagt Stefan Fischer, Leiter des Integrationszentrum vonseiten der Caritas. Überdies würde man niemanden wegschicken und auch Menschen, die nur geduldet seien, weiterhelfen, wo es gehe. Der Zulauf sei so groß, dass man mit den vom Land auf drei Jahre finanzierten 2,4 Stellen schon bald an Kapazitätsgrenzen stoße.

Zu den im Integrationszentrum angesiedelten Beratungsdiensten gehören noch die Migrationsberatung für Erwachsene und der Jugendmigrationsdienst JMD. Die vom Bund finanzierten Regeldienste richten sich über Asylbewerber hinaus an alle regulär eingereisten Zuwanderer – von der Studentin bis zum Ingenieur. Ferner ist die städtische Fachstelle für Migration und Integration vor Ort. Und die Franziskanerinnen von Reute bringen sich im Haus mit interkultureller Begegnungsarbeit ein. Nicht zu vergessen ist die Anlaufstelle für interkulturelles Ehrenamt, denn ohne Freiwillige sähe es in der Integrationsarbeit mau aus.

Worüber sich die Leiter des Integrationszentrums nach knapp einem Jahr besonders freuen, ist, dass rund um die Beratung die Projektarbeit floriere. Das sei der Reiz dieses Hauses, sagt Stefan Fischer. Graue Amtsstuben inmitten von bunten wie vielfältigen Willkommens- und Begegnungsangeboten. Darunter das Café International, das jeden Mittwoch von 17 bis 20 Uhr seine Pforten öffnet und Ausländer und Einheimische an einen Tisch bringt. Bedarfe, die sich im lockeren Gespräch bei Tee und Keksen ergäben, könnten von den parallel stattfindenden Beratungsdiensten, wie dem JMD, gleich aufgegriffen werden.

Aus allen Nähten platzendes Projekt

Ein weiteres aus allen Nähten platzendes Projekt, das die Nationen zusammenbringt, ist die Upcyling-Nähwerkstatt. Das von einer Iranerin geleitete Angebot setzt auf Wiederverwertung alter Stoffe, um daraus Neues zu schneidern. Ein Trommelworkshop, die „Tüftelei“ für Kinder und das Malprojekt 6X6 komplettieren die niederschwelligen Mitmachmöglichkeiten. Viel Lob und Rückbestätigung würden sie für ihre Arbeit bekommen, sagt Sabine Weisel.

Diesen im Landkreis einmaligen Mix aus Beratungsdiensten und offenen Angeboten unter einem Dach hat Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha bei seinem Besuch des Integrationszentrums im Sommer als Blaupause für andere Kommunen bezeichnet. Mit dem Haus zukünftig noch mehr in Stadtgesellschaft zu wirken, das haben sich die Verantwortlichen vorgenommen.

Als weitere Träger und Finanziers mit im Boot sind neben der Stadt Weingarten, der Caritas Bodensee-Oberschwaben und den Franziskanerinnen von Reute, die Diözese Rottenburg Stuttgart und die katholische und evangelische Kirchengemeinde.