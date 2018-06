Integrationszentrum in Weingarten eröffnet am Samstag

Ein buntes Festprogramm erwartet die Besucher bei der Eröffnung des Integrationszentrums in Weingarten am 3. Februar. Neben der offiziellen Einweihung wird es laut Pressemitteilung einen Markt der Möglichkeiten mit allen Partnern der Flüchtlings- und Integrationsarbeit in der Liebfrauenstraße 25 geben.

Eine gelungene Integration von Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft in die Gesellschaft zählt zu den wichtigsten Aufgabenstellungen unserer Zeit. Als trägerübergreifendes Dach der Flüchtlings- und Integrationsarbeit vor Ort soll das Integrationszentrum Weingarten künftig bestehende Beratungsangebote für Migranten und Flüchtlinge bündeln, dem Wirken ehrenamtlicher Gruppen Raum und Unterstützung geben sowie Begegnung und Austausch der verschiedenen Kulturen fördern. Das Haus schafft künftig eine zentrale, niederschwellige Anlaufstelle, bündelt die migrationsspezifischen Angebote an einem Ort, erleichtert dank kurzer Wege die gegenseitige Vernetzung und wird künftig als Haus der Kulturen den Bürgern Weingartens (mit und ohne Migrationshintergrund) einen Ort der Begegnung und des gegenseitigen Austauschs bieten.

Die Feierlichkeiten beginnen ab 11 Uhr mit einem Markt der Möglichkeiten mit Partnern aus der Integrations- und Flüchtlingsarbeit sowie einem bunten Festprogramm. Im Anschluss an die offizielle Einweihung um 12 Uhr, können Sie sich bei einem Tag der offenen Tür selbst ein Bild von dem neuen Integrationszentrum machen, den Darbietungen lauschen oder internationale Spezialitäten probieren.