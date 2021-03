Institut für Künstliche Intelligenz hat einen neuen Chef

Professor Dr. Markus Schneider ist neuer Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz (IKI). Am 1. März hat er das Amt an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) angetreten und löst damit Wolfgang Ertel ab, der dem Institut seit seiner Gründung vorstand. Das teilt die RWU mit.

Schneider studierte von 2003 bis 2007 Informatik an der RWU und entdeckte dort die künstliche Intelligenz (KI) für sich. Seinen Masterabschluss machte er an der Universität Sydney, um im Anschluss nach Deutschland zurückzukehren. Er promovierte an der Universität Ulm in Kooperation mit der RWU, war als Softwareentwickler bei Bosch SI und als Algorithmiker bei ifm Snytron GmbH tätig. Im März vergangenen Jahres wurde er als Professor für Elektrotechnik und Informatik an die RWU berufen.

Das IKI neu erfinden möchte Markus Schneider nicht. „Ich übernehme von meinem Vorgänger ein hervorragendes Institut. Wir haben einen erfolgreichen Schwerpunkt auf dem Thema Serviceroboter. Den will ich bewahren.“

Dabei gehe es unter anderem darum, ältere Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen zu unterstützen und ihnen einen selbstbestimmten Alltag zu ermöglichen.

Gestaltungsraum sieht er laut Pressemitteilung trotzdem. „Ich möchte ein zweites Standbein in der Medizin etablieren“, sagt Schneider. Eine Kooperation zwischen dem IKI und der Uniklinik Essen sei gerade im Aufbau. Geforscht werden soll an der Erkennung von Prostatakrebs durch die KI-gestützte Auswertung von MRT-Bildern. „Die Tätigkeiten der Menschen sollen ergänzt und Fehler vermieden werden. Wir können mit dem Einsatz von KI den Menschen helfen“, so der neue Institutschef. Auch in der Wirtschaft werde immer mehr Interesse am Einsatz von KI bekundet. Hier sieht Markus Schneider Chancen für mehr Zusammenarbeit. „Ich möchte die Kooperationen mit den lokalen Unternehmen und den Wissenstransfer vom Campus in die Wirtschaft stärken.“

Mehr und mehr Unternehmen würden für sich die Notwendigkeit erkennen, künstliche Intelligenz in ihre Prozesse einzubinden. „Viele haben aber derzeit nicht die Möglichkeit oder die Ressourcen, entsprechende Strukturen aufzubauen. Da bieten Kooperationsprojekte oder studentische Abschlussarbeiten eine Chance, von der beide Seiten profitieren“, sagt Markus Schneider und fügt hinzu: „Wir zeigen hier am Institut, dass Hochschulen für angewandte Wissenschaften erfolgreich Forschung betreiben“.

Das sei auch ein Gewinn für die Studierenden. „Wir haben nicht nur die Qualifikation, gute Wissenschaft zu machen, wir können diese Qualität auch vermitteln. Das Institut bietet den Studierenden die Möglichkeit, in die Forschung einzusteigen um eine akademische Laufbahn weiterzuverfolgen. Mit unseren Kooperationen in die Wirtschaft vermitteln wir unsere Studierenden aber auch erfolgreich in den Arbeitsmarkt.“

Derweil soll der nun erfolgte Wechsel nichts mit Ertels Engagement bei „Scientists for Future“ zu tun haben, wie die Hochschule auf SZ-Nachfrage erklärte: „Herr Ertel hat selbst entschieden, die Leitung des IKI abzugeben. Mit dem Schritt möchte er mehr Zeit für die eigene Forschung haben, da die Position auch mit vielen administrativen Aufgaben verbunden war.“