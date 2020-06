Institut bietet Unterstützung bei Digitalisierung

Am Institut für Bildungsconsulting (IfB) der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH) finden derzeit zahlreiche Aktivitäten zur Bewältigung der Herausforderungen durch die Covid-Pandemie statt, heißt es in einer entsprechenden Pressemeldung. Diese reichen von der Unterstützung für Schulen bei der Umsetzung der „Online-Schule“, über Live-Stream-Projekte, virtuelles Vorlesen durch Studierende für jüngere Schüler, bis hin zu Online-Beratungen von Eltern und Lehrern bei Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten oder Online-Betreuungen von Schülern zu Hause.

Eines von sechs Teilprojekten am Institut für Bildungsconsulting ist das Kompetenzzentrum Medien. Es unterstützt und begleitet Projekte, die sich mit medien-pädagogischen und mediendidaktischen Fragen beschäftigen. Aktuelle Projekte gäbe es unter anderem mit den Beruflichen Schulen des Landkreises Ravensburg und mit Stadtverwaltungen.

Mit dem Teilprojekt „PROFI“ biete das Institut für Bildungsconsulting ein Fortbildungsprojekt zur Professionalisierung von Lehrkräften für Grundschulen und die Sekundarstufe I sowie pädagogischen Fachkräften in der Elementarbildung, heißt es in der Pressemeldung. Beim Förderprojekts „Innovative Hochschule“ sei das Konzept nun auf den Bereich der Elementarbildung und auf Schulen der Sekundarstufe I übertragen worden, teilt das Institut mit.

Mehr als 40 Grundschulen im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg hätten sich bereits entsprechende Unterstützung geholt. Aktuell werde das Fortbildungsprojekt an sechs Grundschulen, zwei Sekundarschulen und einigen Kindertagesstätten umgesetzt. Stark nachgefragt seien laut IfB die Themenbereiche Naturwissenschaften und Digitalisierung.

„Wir erreichen mit Profi nicht nur einzelne pädagogische Fachkräfte, sondern immer das ganze Team“, berichtet Dr. Petra Duske, Projektverantwortliche für Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe I. Die Gesamtlehrerkonferenz beziehungsweise das Kita-Team entscheide nach einer Vorstellung des Konzepts über eine Teilnahme an der Fortbildung. Werde das Projekt angenommen, würden mit allen Kollegen Einzelgespräche geführt. „Wir ermitteln so den spezifischen Fortbildungsbedarf und erstellen dann einen Fortbildungsplan in Abgleich mit der Jahresplanung der jeweiligen Bildungseinrichtung“, so Petra Duske.

Die bedarfsgerechten Weiterbildungen werde in selbstorganisierten Teams umgesetzt. „Das Konzept erfährt eine so hohe Akzeptanz, weil jeder sich wiederfindet und wir die Qualitäts- und Teamfindungsprozesse über einen längeren Zeitraum begleiten.“

Vor zwei Jahren hat die Hochschule auf dem Martinsberg im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Innovative Hochschule“ das regionale Institut eröffnet.

Ziel des Programms, das bis 2022 mit 2,2 Millionen Euro gefördert wird, ist der Transfer von Bildung und Wissenschaft in die Gesellschaft.