Ins Gesicht und den Bauch geschlagen

Drei bislang unbekannte Täter sollen am Dienstag gegen 22.45 Uhr in der Ravensburger Straße einen 22-jährigen Mann angegriffen und dabei leicht verletzt haben, berichtet die Polizei. Der 22-Jährige war zu Fuß auf dem Heimweg von einem Lokal, als aus einem Gebüsch plötzlich drei dunkel gekleidete Personen hervorkamen und den Mann in den Bauch und ins Gesicht schlugen. Der Verletzte stürzte, rappelte sich aber wieder auf und lief in Richtung Straße. Als ein Fahrzeug vorbeifuhr, rannten die drei Täter in Richtung Ravensburg davon. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten unter Telefon 0751 / 8030 zu melden.