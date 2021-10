Innovative Parkbank am Münsterplatz einfach ausprobieren

Für die nächsten vier Wochen lädt eine innovative Parkbank am Münsterplatz zum Verweilen und Ausprobieren ein, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auf dieser Parkbank bleibe man auch im Sitzen mobil. Im Rahmen eines studentischen Projekts der Hochschule Ravensburg-Weingarten, begleitet von Wolfram Höpken, stellt Hubert Nägele von der Firma bahu Bankmanufaktur seine Parkbank zur Verfügung. Die Studierenden waren am Mittwoch vor Ort, um im Rahmen ihres Projekts ihre wissenschaftliche Arbeit mit freiwilligen Passanten direkt zu testen. Steht die Parkbank unbesetzt, so legt sich die Rückenlehne automatisch auf die Sitzfläche und schützt den Sitzbereich vor Witterungseinflüssen. Wer Platz nehmen möchte, hebt die Lehne an und setzt sich auf eine saubere und trockene Parkbank. Solange die Bank besetzt ist, bleibt sie offen und schließt sich beim Verlassen wieder von selbst. Links und rechts im Sitzbereich sind zwei Induktionsfelder eingebaut, die ein kontaktloses Laden von Smartphones erlauben. In den beiden unteren Seitenklappen stehen zudem vier USB-Anschlüsse, ebenfalls für das Laden mobiler Geräte zur Verfügung sowie zwei 12Volt-Anschlüsse. Für ein unbeschwertes Surfen bietet die Stadt mit „free-key Weingarten“ kostenloses W-Lan an.