Inklusive Theaterwerkstatt präsentiert ihr neues Stück

Die inklusive Theaterwerkstatt „Bilderblume“ der Stiftung KBZO präsentiert in dieser Woche ihr neuestes Stück „Madam Magali – Ein magisches Mafia-Musical“. Vorstellungen sind am Freitag, 27. September, und Samstag, 28. September, jeweils um 20 Uhr im Kulturzentrum Linse in Weingarten. Text und Musik stammen aus der Feder von Jonathan Skawski, der wie immer auch Regie führt. Der verspricht laut Pressemitteilung: „Es wird wild“. Zur Handlung: Mafia-Patin Louisa Reblanc löst Probleme. Brauchst du irgendwas, Donna Reblanc regelt das. Doch plötzlich steckt sie selber in einem unlösbaren Schlamassel. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an die merkwürdige Voodoo-Tante Madam Magali. Doch anstatt es besser zu machen, schickt Madam die Heldin auf eine turbulente Reise voller verrückter Begegnungen: sprechende Ameisen, pferdefüßige Baumbewohner, schlafende Hochwürdigkeiten, Gedichte-rezitierende Wolfsmenschen und noch weitere Ungereimtheiten. Foto: Veranstalter