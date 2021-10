Inklusion ist noch lange nicht zu Ende

Über das KBZO

Seit 1968 unterstützt und fördert das Körperbehindertenzentrum Oberschwaben (KBZO) mit Hauptsitz in Weingarten Menschen mit Behinderungen. Angefangen hat es mit einem Kindergarten, der von drei Familien gegründet wurde, um ihre Kinder zu fördern. Mittlerweile ist die KBZO an 27 Standorten in den vier Landkreisen Ravensburg, Biberach, Sigmaringen und dem Bodenseekreis in 16 Städten und Gemeinden vertreten. Über 900 Mitarbeiter kümmern sich um mehr als 1500 Menschen mit Behinderungen. Das KBZO-Angebot umfasst die Frühförderung von Kindern zwischen einem und sechs Jahren und bietet neben inklusiven und integrativen Kindergärten auch schulische und berufliche Ausbildungen an.. (rep)