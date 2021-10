Infotruck der macht Metall- und Elektroindustrie Halt in Weingarten

Im Rahmen der ersten Zukunftswoche in Bodensee-Oberschwaben macht einer der Infotrucks von der Metall- und Elektroindustrie Halt in Weingarten. Der Infotruck „expedition d“ macht neue Technologien ihrer Branche und die damit verbundenen Berufsbilder für Jugendliche erlebbar. Die Teilnehmenden erhalten Informationen wie sich die Schüler an den einzelnen Stationen in den Infomobilen praktisch ausprobieren können und somit spielerisch Technologien und die dazugehörigen Berufsbilder kennenlernen.

Zudem präsentiert die Bauwirtschaft ihre Unterrichtseinsätze. Diese umfassen zum einen Schulbesuche in Präsenz mit einem Quiz und einer Präsentation oder eine komplett digitale Unterrichtsstunde per Videokonferenzsoftware. Zusätzlich werden den Schüler*innen die Karrieremöglichkeiten der Bauwirtschaft nähergebracht.

Oft werde auch die Frage gestellt, wie können Zukunftskompetenzen erlernt werden. Annika Bauer von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung hat einen Projekttag für Schulen entwickelt. Sie stellt das Konzept im Rahmen dieser Veranstaltung vor.

Die Veranstaltung findet vor Ort in Weingarten am 8. November von 16 bis 18 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bis zum 30. Oktober erforderlich bei Simone Laudon, laudon@schulewirtschaft-bw.de.