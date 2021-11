Bereits zum zehnten Mal findet am 19. November der Vorlesetag statt, veranstaltet von der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH), dem Landkreis Ravensburg und der Kinderstiftung Ravensburg. Von 15 bis 17 Uhr geht es um das Thema „Infotainment rund ums Vorlesen“.

Wie bereits im vergangenen Jahr, wird die Veranstaltung im Zuge von Corona online abgehalten. „Wir haben die Chance, den Vorlesetag als Video-Livestream mit zugeschalteten Gästen anzubieten“, berichtet der frühere PH-Professor Dr. Jürgen Belgrad, Leiter des Forschungsprojekts und Vereins „Leseförderung durch Vorlesen“, der gemeinsam mit Ludger Baum, Leiter des Regionalen Bildungsbüros, und Ulrike Schreiner-Luik, Lesewelten der Kinderstiftung Ravensburg, zum Vorlesetag im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis einlädt. Die Schirmherrschaft der Veranstaltung hat Landrat Harald Sievers übernommen.

Das Thema Infotainment – also Information und Entertainment – haben die Veranstalter bewusst gewählt. Die OECD habe aktuell festgestellt, dass in Deutschland und anderen europäischen Staaten die Freude der Schülerinnen und Schüler am Lesen deutlich abgenommen habe, so Belgrad. Es sei daher dringend erforderlich, Kinder und Jugendliche unter dem Motto „vorlesen@überall“ mit Lesen und Vorlesen zu begeistern. Die aktuelle OECD-Studie habe zudem ergeben, dass nur 54,3 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland nach eigenen Angaben in der Schule gelernt haben, ob eine Information aus dem Internet vertrauenswürdig ist – der OECD-Durchschnitt liegt bei 69,3 Prozent. Auch hier gebe es Handlungsbedarf, so die Veranstalter.

Das Programm des Vorlesetags bietet viele Facetten in Sachen Leseanimation. Zugeschaltete Gäste geben wichtige Anregungen, um Vorlesen attraktiv, informativ und unterhaltsam zu gestalten. Die Teilnehmenden dürfen sich auf verschiedene Video-Einspieler freuen – unter anderem auf ein Livegespräch mit Carmen Huber, Schulamtsdirektorin des Staatlichen Schulamts Markdorf, und mit den Gewinnerkindern des Vorlesewettbewerbs. Vorgestellt werden die Ergebnisse der OECD-Studie, Bücher und Apps zum Vorlesen, Heldenerzählungen als Video, Online-Vorlesen und die Online-Ausleihe von Büchern. Zudem ist eine Liveschaltung zur Aktion Bücheraustauschbörse in der Kuppelnauschule in Ravensburg geplant. Die Moderation des Nachmittags übernehmen in bewährter Manier die beiden Schauspieler und Theaterpädagogen Jutta Klawuhn und Alex Niess.

Durchführung und technische Gestaltung des Vorlesetags liegen bei den Kreismedienzentren Ravensburg und Bodenseekreis. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. QR-Code und Link zur Liveübertragung gibt es unter www.lesefoerderung-durch-vorlesen.de.