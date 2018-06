Informationsabend zur Situation der Flüchtlinge

Im Gemeindehaus St. Maria in der St. Konrad-Straße 28 in Weingarten findet am Sonntag, 27. September, von 17 bis ca.19 Uhr ein Informations- und Gesprächsabend zur Situation der Flüchtlinge in Weingarten statt. Gesprächspartner sind Christine Bürger-Steinhauser, die Integrationsbeauftragte der Stadt Weingarten, Schwester Ines, die in der Betreuung der Flüchtlinge auf dem Martinsberg tätig ist, Winfried Kiechle vom Caritasverband, der für die Beratung der Flüchtlinge und die Begleitung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zuständig ist sowie Stefan Nest vom Deutschen Roten Kreuz. In Weingarten sind seit August im ehemaligen Kloster rund 130 Flüchtlinge innerhalb einer Bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle (BEA) untergebracht.