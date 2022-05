Infoabend zur Nachnutzung des 14-Nothelfer-Areals

Wie geht es mit den Gebäuden des ehemaligen Krankenhauses 14 Nothelfer weiter? Was passiert mit dem Park? Welche Flächen werden bebaut? Was für Nutzungen sind geplant? Wie die Stadtverwaltung mitteilt, will die Stadt diese und weitere Themen auf einem Informationsabend am Mittwoch, 1. Juni, ab 18 Uhr mit den Bürgerinnen und Bürger im Foyer des Krankenhauses diskutieren.

Nach der Schließung des Hauses im Jahr 2020 haben sich neue Herausforderungen, aber auch Chancen für die Entwicklung der Stadt Weingarten ergeben. Auf dem etwa 3,3 Hektar großen Gelände des ehemaligen Krankenhauses soll in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Firma pro invest ein urbanes und grünes Quartier mit den Schwerpunkten Pflege, Medizin und Wohnen entstehen. Wegen der zentralen Lage des Areals sind verdichtete Bauformen, die Erhaltung und Umnutzung der ehemaligen 14-Nothelfer-Gebäude und die weitgehende Erhaltung des Krankenhausparks städtebauliche Ziele. Laut Mitteilung ist allen Beteiligten die Einbindung der Bürgerschaft sehr wichtig. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind daher zu diesem Informationsabend mit kleinem Workshop herzlich eingeladen. Nach einem Einführungsvortrag sollen konkrete Fragen in kleineren Gruppen diskutiert werden. Bereits ab 17 Uhr gibt es die Gelegenheit, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt und der Firma pro invest das Gelände des ehemaligen Krankenhauses zu begehen. Treffpunkt ist am Foyer.