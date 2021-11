Indischer Generalkonsul zu Gast in Weingarten

Der indische Generalkonsul Suyash Chaven und seine Delegation haben am Freitag Weingarten besucht und sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen.

Kontakte knüpfen, Brücken bauen, für Investitionen werben – es gibt viele gute Gründe für einen indischen Generalkonsul, Weingarten zu besuchen: Die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) ist mit aktuell 247 Studierenden eine der größten indischen Communitys Deutschlands. Sie pflegt Kontakte zu den Hochschulen in der Millionenstadt Pune im westindischen Bundesstaat Maharashtra. Ebenfalls in Pune hat der Weingartener Pressenhersteller Tox Pressotechnik eine Niederlassung. Auch die Repräsentanz von Baden-Württemberg für Maharashtra befindet sich in Pune. Das Kooperationsbüro „Let’s Bridge IT“ vertritt auch Punes Partnerstadt Karlsruhe und die Hochschulföderation SüdWest, in der sich die baden-württembergischen Hochschulen vernetzen.

Suyash Chavan, seit einigen Monaten indischer Generalkonsul in München und als solcher zuständig für Bayern und Baden-Württemberg, hat in der vergangenen Woche Weingarten, die RWU und Tox Pressotechnik kennengelernt. Im Namen der Stadt hieß die Stadträtin und ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters Susanne Münz ihn im Rathaus willkommen.