Indianer waren in Nessenreben unterwegs

45 Kinder haben in den Sommerferien auch in diesem Jahr in Nessenreben Indianer spielen dürfen, das teilt die Stadtverwaltung Weingarten mit. Die Vorfreude sei zu spüren gewesen, als die Kinder mit ihren Eltern auf die Annahme durch ihren Häuptling warteten, heißt es in der Mitteilung.

Um der aktuellen Situation gerecht zu werden, seien die vier Gruppen in diesem Jahr bereits eingeteilt gewesen und durften nur im eigenen Stamm verweilen. Auf dem Programm stand Basteln, Herumstreifen im Wald und Spielen. Im Tipi lauschten die Kinder spannenden Indianergeschichten. Der Stille Bach war Schauplatz für die Fahrt der Rindenboote. Und selbst das Singen sei möglich gewesen – da sich die Kinder weit über die große Wiese verteilten hätten: Trommel und Gitarre erklangen zum Beginn sowie wieder zum Abschluss. Lediglich der große Abschlusskreis gemeinsam mit den Eltern habe entfallen müssen.