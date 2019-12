In Weingarten drücken Nikoläuse die Schulbank

Damit der Nikolaustag stilvoll über die Bühne geht und nicht zur kitschigen Weihnachtsmann-Nummer verkommt, will die Nikolausschule angehenden Aushilfsheiligen mit Hintergrundwissen über den Bischof aus Myra und dazu praktische Tipps zu Kleidung und Verhalten auf die Sprünge helfen.

Diese Weiterbildung der besonderen Art wurde Ende November vom Dekanat Allgäu-Oberschwaben in Kooperation mit dem Religionspädagogischen Institut Weingarten erstmals in der Akademie ausgerichtet.

Gefahr der Amerikanisierung

Jetzt also auch noch eine Nikolausschule. Reicht es nicht, sich einen roten Mantel samt Rauschebart überzuziehen und ab zum Kinderbeschenken? Nein, sagt Elmar Kuhn, Dekanatsreferent und Initiator der in der Region einmaligen Nikolausschule nach Vorbildern aus dem Norden der Republik.

Denn der schöne alte Brauch rund um den 6. Dezember, den Nikolaustag, laufe Gefahr, immer weniger unterscheidbar zu sein vom Weihnachtsmann-Spektakel amerikanischer Machart. Der Nikolaus sei im Übrigen mehr als ein Geschenkeüberbringer.

13 Freiwillige waren angetreten, sich schulen zu lassen, um am Ende des Tages mit dem Nikolauszertifikat nach Hause zu gehen. Alte Hasen und Ersteinsteiger. Vier Frauen, neun Männer. Ihnen wurde die Geschichte des Bischofs nahegebracht, der im 4. Jahrhundert in Myra lebte, sein Vermögen den Armen spendete und Wunder vollbrachte. Die Darsteller sollten die Legenden rund um den Heiligen Mann kennen, damit sie die historische Person besser spielen und bei ihren Nikolausbesuchen davon erzählen können.

Botschaft der Nächstenliebe

Denn neben den Geschenken soll, laut Kuhn, auch eine Botschaft rüberkommen. Die Botschaft der Nächstenliebe: Denen zu helfen, die nicht viel haben. Was als Nikolaus gar nicht gehe sei, Angst zu verbreiten und Kinder einzuschüchtern, wie es früher oft gang und gäbe war. „Der Nikolaus ist nicht der heimliche Erzieher“, sagt Kuhn. Und auch nicht Knecht Ruprecht mit der Rute, der lediglich als Begleiter auftreten soll.

Dann ging es in der Fortbildung natürlich um die Kleiderfrage und deren symbolische Bedeutung samt reichlich Anschauungsmaterial: vom weißen Untergewand über den Chormantel bis zum Nikolausstab und vom Goldenen Buch über den Bischofsring bis zur Mitra. So gekleidet schritten die Nikolausanwärter froh und munter zu Rollenspielen.

Über Alkohol und Datenschutz

Wert legte die Schulung auf ein angemessenes Auftreten bei der Feier. Alkohol anzunehmen sei tabu, denn ein Nikolaus mit Fahne könne Kindern nicht gegenübertreten. Das zerstöre das Image des Heiligen Mannes. Datenschutz spielte überdies auch eine Rolle. Erfahren die Nikolausmimen doch einiges über die Familien, von der Adresse bis zu internen Angelegenheiten.

Mit der Nikolausschule will der Initiator nach dem Beispiel des Hilfswerks Adveniat in Essen die Qualität dieses vorweihnachtlichen Brauches sichern und neue Personen ermuntern, in die Nikolausrolle zu schlüpfen, auf das der vorweihnachtliche Brauch noch lange lebe.

Und wie fühlen sich die angehenden Nikoläuse? Sie schätzten, nach eigenen Angaben, den Austausch untereinander, die gegenseitige Ermutigung. Und nun sind sie gerüstet für ihren großen Auftritt, denn: Bald ist Nikolausabend da!