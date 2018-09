In Nessenreben steigen Drachen in den Himmel

Auf der großen Wiese nahe des Freibades Nessenreben steigen beim Drachenfes am Samstag, 29. September, ab 14 Uhr und Sonntag, 30. September, ab 11 Uhr wieder die buntesten Exemplare in den Himmel. Was im Jahr 1986 noch als kleine Veranstaltung begann, hat sich nach Angaben der Stadt Weingarten mittlerweile zum europaweit bekannten Event entwickelt. Für ein Rahmenprogramm ist gesorgt: Falls der Wind zum Drachensteigenlassen an diesen Tagen etwas zögerlich wehen sollte, gibt es neben Verpflegung von der Jugendfeuerwehr teils kostenlose Spielaktionen zum Mitmachen, wie das Quatschmobil. Unter dem Motto „Wer kann, der darf“ können sich außerdem große und kleine Künstler auf der Drachenwiese den Besuchern präsentieren. Bei entsprechender Witterung starten am Samstag und Sonntag gegen 16.30 Uhr mehrere Heißluftballons. Der Eintritt ist frei.