In Marokko schrammt Jannik Schaufler knapp an Gold vorbei

In der Endphase dieser Saison geht es für den Weingartener Triathleten Jannik Schaufler vor allem darum, sich noch Punkte für die Weltrangliste zu holen. Denn bei einigen entscheidenden Rennen im kommenden Jahr geht es dann um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. So startete Schaufler beim African Cup im marokkanischen Tangier. Dort wurde der 25-Jährige Zweiter und ist nun 90. in der Weltrangliste.

Beim Strandstart hatte Schaufler durch die Startnummer 2 eigentlich eine gute Position, dennoch lief es im Wasser nicht wie gewünscht. Einige Konkurrenten schlugen ein hohes Tempo an, weshalb Schaufler nach 10:00 Minuten mit etwas Rückstand aus dem Wasser kam. Auf dem Rennrad lief es für ihn viel besser. Mit der schnellsten Radzeit kam Schaufler an die Führenden heran. Auf der Laufstrecke kam es dann zum spannenden Duell zwischen dem Deutschen und Rostislav Pevtsov aus Aserbaidschan. 100 Meter vor dem Ziel setzte sich Pevtsov ab und gewann. „Ein letztes, bedeutend größeres Rennen steht jetzt noch an“, sagt Schaufler. Am 11. November ist der Weltcup in Vina del Mar in Chile.