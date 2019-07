„In der Kirche gibt es viel Unheiliges“

„Meine Jahre als Botschafterin beim Heiligen Stuhl“ lautete der Titel des Gesprächsabends mit Annette Schavan im Tagungshaus der Akademie in Weingarten. Leut Pressemitteilung war sas Interesse war groß, aus erster Hand zu hören, was die CDU-Politikerin, ehemalige baden-württembergische Kultusministerin und Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung als deutsche Botschafterin bei der Katholischen Kirche in Rom erlebt hat, wie sie die Dinge sieht und die aktuelle Situation der Kirche analysiert.

Schavan kannte schon vor ihrer politischen Laufbahn die katholische Kirche sehr gut – als Geschäftsführerin der bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk. Zudem war sie von 1991 bis 2008 Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Seit 1954 unterhält Deutschland diplomatische Beziehungen zum Heiligen Stuhl – es waren freilich ausschließlich Männer und zumeist evangelische Botschafter vor ihr. Als erste Frau fiel sie nicht nur dadurch etwas aus der Rolle, weil sie ablehnte, einen Schleier zu tragen, was als Dress-Code galt. Für eine ehemalige Kultusministerin musste anfangs ein Hut reichen, später strich sie auch den.

191 Länder unterhalten derzeit diplomatische Beziehungen zum Heiligen Stuhl – was etwas aussagt über die Bedeutung der Katholischen Kirche mit ihren 1,2 Milliarden Mitgliedern auf allen Kontinenten. Schavan sieht sie als „ältesten global player“ mit Erfahrungen in der Begegnung der Kulturen, „die sie in der globalen Welt so wertvoll macht.“ Denn die katholische Welt orientiere sich nicht an nationalen Grenzen.

Ihre Botschaftertätigkeit beschreibt Schavan mit den Begriffen zuhören, wahrnehmen, übersetzen. Rom etwa verfolge politische Vorhaben im Bereich der (Bio-)Ethik; die Bundesregierung wiederum sei – gerade in der Flüchtlingsfrage – besonders interessiert an den Erfahrungen und Kontakten der Katholischen Kirche in vielen Ländern mit Migrationsdruck. Ihre Residenz in Rom beschrieb Schavan als „Traum“ - als ein Haus der Begegnung und eine Visitenkarte Deutschlands.

Schavans Zeit als Botschafterin fiel zusammen mit der europäischen Flüchtlingskrise – in der die Bundeskanzlerin wegen ihrer Politik ein gern gesehener Gast im Vatikan war. „Der Papst steht in dieser Frage wie ein Fels in der Brandung“, sagte Schavan und verwies auf eine Messe diese Woche im Petersdom mit Bootsflüchtlingen. Er lobe die deutsche Flüchtlingspolitik immer wieder, sagte sie und stellte fest: an der Flüchtlingsfrage habe man gespürt, dass das Christentum in Deutschland doch noch viel präsenter sei, als man gedacht habe.

Natürlich nahm auch die aktuelle Situation der katholischen Kirche breiten Raum ein. „Ich bin über manche Erschütterungen in der Kirche nicht ganz so erschüttert wie andere“, bekannte Schavan. Denn sie kenne die Kirche schon lange auch von innen und wisse, dass es dort „auch viel Unheiliges“ gebe. „Trotz der Krise habe ich in Rom meinen roten theologischen Faden gefunden“, bekannte Schavan. In Deutschland würden Christen vor allem wahrgenommen als Menschen, die etwas bewahren wollten und deshalb immer ein paar Jahre hinterherhinkten. „Das einzig Konstante ist aber der Wandel; wer ihn verweigert, fliegt aus der Zeit“, sagte sie . Ihr roter Faden sei deshalb die Erneuerung: „Christen erneuern durch Erinnerung“. Papst Franziskus sehe als erster Papst die Welt nicht aus europäischer Perspektive, sondern durch seine Lebenserfahrung aus der Perspektive der Armen. Er sei eine charismatische Persönlichkeit und stelle das Evangelium ins Zentrum. Dabei lasse sich der Papst nicht beirren, lobte sie ihn. Allerdings arbeite er nicht mit der Kirchenverwaltung, weil er glaube, dass er mit seiner Botschaft wirke. „Allein durch Charisma kann man aber die Welt nicht verändern. Man muss auch das Kirchenrecht in Ordnung bringen“, mahnte sie. In der Frauenfrage etwa oder dem Zölibat wünsche sie ihn sich zupackender.