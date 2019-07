In der Basilika erklingt viel Orgelmusik

Vom 21. Juli bis 25. August wird an sechs Sonntagen hintereinander die Reihe „Internationale Orgelkonzerte“ auf der Gabler-Orgel in der Basilika Weingarten veranstaltet. Laut Ankündigung zeichnet sich die Konzertserie durch unterschiedliche Programmgestaltung aus. Alle Konzerte beginnen um 16 Uhr.

Los geht es mit Theimo Janssen, der am 21. Juli anlässlich des 300. Todestages von Arp Schnitger barocke Orgelwerke aus Norddeutschland zu Gehör bringt. Janssen stammt aus Freiburg und studierte in Hannover, Lyon und Hamburg Kirchenmusik, Musiktheorie, Cembalo und Orgel. Durch Kurse bei Harald Vogel lernte er die norddeutsche Orgellandschaft kennen. Von 1995 bis 2000 war Thiemo Janssen Kantor und Organist an der Woehl-Orgel in St. Nikolaus in Friedrichshafen am Bodensee. Dort leitete er die „Internationale Orgelakademie Bodensee“ und betreute eine breite Chorarbeit. Seit 2000 ist Janssen gemeinsam mit seiner Frau Agnes Luchterhandt Organist an der weltberühmten Arp-Schnitger-Orgel der Ludgerikirche in Norden/Ostfriesland. Bis 2006 unterrichtete er Orgel an der Hamburger Musikhochschule.

Obwohl im Zeitalter des Barock entstanden, eignet sich die Gabler-Orgel ganz besonders zur Aufführung von romantischer Musik. Dieser Stilepoche widmet sich Thierry Smets aus Belgien beim zweiten Konzert am 28. Juli. Der Belgier ist Organist in Châtelet, wo er das Internationale Orgelfestival, das in diesem Jahr sein 30. Jubiläum feiert, organisiert. Als Konzertorganist spielt er regelmäßig in Belgien und im Ausland, unter anderem in der Kathedrale von Danzig. Smets machte zahlreiche Aufnahmen für CD und Radio und ist aktuell Professor für Komposition am Königlichen Konservatorium von Mons. Zuvor (1987 bis 2006) war er Professor der Harmonielehreklasse und (1981 bis 2003) Professor an der Kunstakademie in Brüssel.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Konzerten ist die Werkauswahl des dritten Konzertes stilübergreifend. Helmut Binder aus Bregenz spielt am 4. August Werke aus Barock, Klassik und Romantik. Binder, geboren 1961 in Bregenz, studierte von 1976 bis 1980 am Bregenzer Konservatorium bei Aldo Kremmel und Günther Fetz und von 1980 bis 1988 bei Peter Planyavsky und Noel Flores an der Musikhochschule in Wien, wo er die Konzertdiplome in Orgel und Klavier erwarb. Zusätzlich Unterricht im Dirigieren bei Prof. Guntram Simma. Er ist mehrfacher Preisträger bei nationalen Wettbewerben und seit mehr als 30 Jahren Hauptorganist an der Bregenzer Herz-Jesu-Kirche. Rege Konzerttätigkeit führte ihn in viele Länder Europas und nach China.

Das Programm des vierten Konzertes enthält ebenfalls Werke sämtlicher Stilepochen vom Barock bis zur Moderne. Carlo Benatti aus Mantua wird am 11. August Orgelmusik aus seiner italienischen Heimat zu Gehör bringen. Unter der Leitung der Musiklehrer Paduano, Gaddi, Barzaghi und Busch hatte Benatti mit voller Punktzahl fünf Diplome (Klavier, Orgel, Gregorianische Gesänge und Orgelkomposition, Chormusik und Chorleitung, Kammermusik für das Klavierrepertoire) am Konservatorium „Lucio Campiani“ von Mantua erworben. Er arbeitete mit verschiedenen Orchestern zusammen, leitete den Kirchenchor „Giovanni Pierluigi da Palestrina“ (Suzzara) und war Organist in der St.-Leonardo Kirche (Mantua).

Ludvik Suransky aus Tschechien legt beim fünften Konzert der Orgelmusikreihe am 18. August in der Basilika den Schwerpunkt auf Barockmusik veschiedener Länder Europas. Seit 1997 ist Suransky Lehrer an der Musikschule F. X. Richter in Holesov in den Fächern Klavier und Improvisation. 2000/2001 war er Lehrer am Konservatorium Kromeriz. Seit dieser Zeit ist er gelegentlich Organist und Begleiter von Kirchenchören in mehreren Kirchen in Zlin und Umgebung. Ludvik Suransky gibt regelmäßig Orgelkonzerte in Tschechien, Deutschland, Osterreich und Italien.

Das abschließende Konzert am 25. August bestreitet Stephan Debeur aus Weingarten mit französischer Orgelmusik aus vier Jahrhunderten. Erstmalig wird laut Ankündigung des Veranstalters eine komplette Symphonie von Charles-Marie Widor zu hören sein. Und auch die berühmten Variationen von Marcel Dupre erleben ihre Erstaufführung auf der Gabler-Orgel. Debeur (Jahrgang 1965) studierte Schul- und Kirchenmusik an der Folkwang-Hochschule in Essen. 1986 bis 1999 war er als Kirchenmusiker in Aachen tätig. Seit 2000 ist er Kirchenmusiker an der Basilika Weingarten und Organist der berühmten Gabler-Orgel. Er ist für acht CD-Produktionen verantwortlich.